Aadorfer Gemeinderat präsentiert Pläne für einen behindertengerechten Bahnhofplatz Bis Ende 2023 muss das Behindertengleichstellungsgesetz unter anderem im Öffentlichen Verkehr umgesetzt sein. Passiert ist lange Zeit kaum etwas. Nun nimmt sich die Gemeinde Aadorf ihres Bahnhofplatzes an. Das Projekt kommt nächstes Jahr an die Urne. Olaf Kühne

Die Pläne für einen behindertengerecht umgebauten Aadorfer Bahnhofplatz stossen auf Interesse – auch wenn sie für eine Direktbetroffene

ziemlich hoch aufgehängt sind. (Bild: Olaf Kühne)

Eigenlob tönt anders. «Die meisten haben gleich viel gemacht wie Aadorf: nichts!», sagte Matthias Küng. Der Aadorfer Gemeindepräsident verwies damit zum Auftakt der Informationsveranstaltung über die Umgestaltung des Bahnhofplatzes auf den Umstand, dass das Behindertengleichstellungsgesetz nunmehr über 15 Jahre auf dem Buckel hat.

«Der Grundsatz, wer zahlt, befiehlt, gilt bei diesem Projekt nicht.»

Zwar läuft die 20-jährige Frist zur Herstellung der sogenannten Barrierefreiheit unter anderem im Öffentlichen Verkehr noch bis Ende 2023. Allerdings will der Aadorfer Gemeinderat sein am Donnerstagabend vorgestelltes Projekt erst kommendes Jahr an der Urne vorlegen. Dies ist indes nicht primär einer vermeintlichen Trägheit der Behörde geschuldet. Vielmehr sanieren die SBB ihre Perrons in Aadorf auch erst 2020, ein behindertengerechter Umbau des Bahnhofplatzes würde vorher folglich wenig Sinn ergeben.

Neue Rampe zur Unterführung

Die Pläne, die Gemeindepräsident Küng am Donnerstag präsentierte, sind schon sehr konkret – und zumindest unter den rund 80 Anwesenden schienen sie im Grundsatz völlig unbestritten zu sein. Küng betonte denn auch, dass man die Minimalvariante für rund zwei Millionen Franken von Gesetzes wegen so oder so realisieren müsse.

Die derzeitige Rampe zur Perronunterführung ist für Rollstuhlfahrende zu steil. (Bild: Olaf Kühne)

Diese Variante beinhaltet vorwiegend bauliche Massnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit wie etwa ein Umbau der Rampe zur Unterführung oder höhere Einsteigekanten für die Postautos.

«Der Grundsatz, wer zahlt, befiehlt, gilt bei diesem Projekt nicht», sagte Küng und sprach damit die «Anforderungen» der SBB an die Gemeinde an. So verlange das Transportunternehmen unter anderem, dass Aadorf mindestens 180 überdachte Veloabstellplätze zur Verfügung stelle. Oder dass Überdachungen und Beleuchtungen SBB-Vorgaben zu erfüllen hätten.

Vor allem aber betonte Küng wiederholt, dass man die Gelegenheit nutzen wolle, den – nicht nur in den Augen des Gemeinderates – nicht sonderlich schmucken Aadorfer Bahnhofplatz endlich aufzuwerten. «Ein Bahnhof ist immer auch eine Visitenkarte einer Ortschaft», sagte der Gemeindepräsident. Und weil auch die angrenzende Bahnhofstrasse – gelinde gesagt – kein Schmuckstück ist, zog der Gemeinderat diese Kantonsstrasse auch gleich in seine Überlegungen mit ein.

Einfahrt zum aktuellen Aadorfer Bahnhofplatz. (Bild: Olaf Kühne)

So war denn nicht Behindertengerechtigkeit Hauptthema des Abends, sondern unter anderem die Parkplätze des vor Kurzem neu eröffnetem Restaurants Barone in der ehemaligen «Linde» vis-à-vis des Aadorfer Bahnhofes. Diese Parkplätze liegen an der Bahnhofstrasse oberhalb der bestehenden Veloabstellplätze. Zwei Varianten der Platzumgestaltung sehen nun vor, die künftige Überdachung der Veloplätze gleichzeitig als Restaurant-Parkplatz zu nutzen. Ein gleichzeitiger Landabtausch mit dem «Barone»-Besitzer würde die Errichtung eines Pärkchens bei der Bahnhofplatz-Einfahrt ermöglichen.

«Ein Bahnhof braucht ein öffentliches WC, das dürfen wir nicht den SBB überlassen.»

Eine Idee, die im Publikum, wenn auch nicht auf grundlegende Ablehnung, so doch auch nicht auf grosse Begeisterung zu stossen schien. «Ich hätte lieber mehr Parkplätze», sagte beispielsweise ein Votant, «Grünfläche gibt es in Aadorf genügend.»



SBB halten WC-Häuschen geschlossen

Moniert wurde vielmehr etwas, das der Gemeinderat in seinen Plänen gar nicht vorgesehen hatte. Eine Rollstuhlfahrerin, die einzige im Publikum, sagte: «Ein behindertengerechtes WC liegt mir sehr am Herzen.» Tatsächlich verfügt der Aadorfer Bahnhof, seit die SBB das WC-Häuschen wegen angeblichem Vandalismus’ geschlossen halten, über gar keine öffentlichen Toiletten mehr. Zwar sagte Gemeindepräsident Küng, die SBB Immobilien AG plane für einen noch nicht bestimmten Zeitpunkt einen Neubau des Kioskes mit künftigem WC. Dies genügte indes zahlreichen Anwesenden nicht. «Ein Bahnhof braucht ein öffentliches WC, das dürfen wir nicht den SBB überlassen», war zu hören.

Für den künftigen Aadorfer Bahnhofplatz fordern die SBB 180 Veloabstellplätze. (Bild: Olaf Kühne)

Weil Küng das Anliegen «gerne aufnahm», ist davon auszugehen, dass das Projekt, welches der Aadorfer Gemeinderat 2020 an die Urne bringen will, wohl auch eine Toilette enthalten dürfte. Fest stehen hingegen die ungefähren Kosten des Vorhabens. Sie bewegen sich je nach Ausbau bis hin zu vollständig überdachten Postautohaltestellen zwischen zwei und zweieinhalb Millionen Franken. Brutto, wie Küng betonte. Denn welche Anteile SBB und allenfalls weitere Beteiligte beisteuern werden, sei noch nicht abschliessend ausgehandelt.