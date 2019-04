Aadorfer Gemeinderat nutzt Gewinn für Abschreibungen Der Rechnungsabschluss der Politischen Gemeinde Aadorf fällt weit besser aus als einst budgetiert. Olaf Kühne

Blick über das Kieswerk auf Aadorf. (Bild: Olaf Kühne)

Dass der Steuerfranken sprudelt, wusste diese Woche bereits die Schulgemeinde Aadorf zu berichten. Am Freitag nun veröffentlichte auch die Politische Gemeinde ihren Jahresabschluss 2018. Analog zur Schule übertrifft die Gemeinde ihr einstiges Budget bei Weitem: Anstelle des prognostizierten Defizits von 440000 Franken steht unter dem Strich nun ein Überschuss von 670000 Franken.

Die Steuereingänge von Privaten lägen nur leicht über den Erwartungen, schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung. Von den Unternehmen hingegen seien «erfreuliche Mehrerträge» zu verzeichnen gewesen. Gar «massiv überschossen» hätten die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern.

Weil hingegen auf der Ausgabenseite der Jahresrechnung «die einzelnen Abteilungen ihre Ausgaben im Griff haben und sehr budgettreu gearbeitet wird», resultiert nun die Differenz von 1,1 Millionen Franken zwischen Budget und Abschluss im Wesentlichen aus den höheren Steuereinnahmen.

Rechnungsabschlüsse am 19. Mai an der Urne

Über die Rechnungsabschlüsse von Politischer und Schulgemeinde befinden die Aadorfer Stimmbürger am 19. Mai an der Urne. Damit werden sie auch die vom Aadorfer Gemeinderat beschlossene Gewinnverwendung absegnen. Während die Schulbehörde ihren Überschuss für künftige Bauprojekte zurückstellen will, verortet die Politische Gemeinde in ihrem «abzuschreibenden Verwaltungsvermögen aus früheren Jahren immer noch einen sehr hohen Bestand». Entsprechend hat der Gemeinderat 640000 Franken für Abschreibungen eingesetzt.