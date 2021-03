Die Konzerte der Hänkiturm Classics werden am Freitag- und Samstagabend ab 20 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr auf der Website www.haenkiturmclassics.ch übertragen. Den Auftakt am Freitag bestreitet Dechen Shak-Dagsay, die tibetische Mantras mit meditativer Musik verbindet. Am Samstag spielt der renommierte Blockflötist Maurice Steger bekannte und unbekannte Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Und an der abschliessenden Sonntagsmatinée lässt der Konstanzer Pianist Georg Michael Grau unter anderem Ludwig van Beethovens Klaviersonate Es-Dur Nr. 7 erklingen. (rsc)