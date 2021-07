Michael Rüedi von der gleichnamigen Bäckerei in Aadorf hält grosse Stücke auf die regionale Produktion. In Zusammenarbeit mit der Swiss Future Farm (SFF) baut er Getreide in Aadorf an, das in der Mühle Heitertal in der Nähe verarbeitet wird. Er will bald ein «Aadorfer Brot» anbieten.