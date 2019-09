Aadorf: Sie singen seit 20 Jahren Einen Hörgenuss verspricht das Jubiläumskonzert der A-cappella-Formation Rolls Voice. Zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens tritt sie in Originalformation im Aadorfer Gemeindesaal auf.



Kurt Lichtensteiger

Vor 20 Jahren hat der ehemalige Aadorfer Oberstufenlehrer Andy Schneider mit vier Gesangsfreunden die A-cappella-Formation Rolls Voice gegründet. In den zwei Jahrzehnten reihten die Hobbysänger –

inzwischen in unterschiedlichen Zusammensetzungen – mit jährlich rund 20 Auftritten Erfolg an Erfolg.

Seit vier Jahren singen die fünf 58- bis 63-Jährigen wieder in der Originalformation, was sozusagen einem «back to the roots» gleichkommt. Zurück zu den Wurzeln, singen die Thurgauer Protagonisten Michael Bürgi (Bass), Roland Andres (Bariton), Andy Zwicker (Bariton), Daniel Schneider (Tenor) und Andy Schneider (Tenor) neue Songs in alter Frische.

Ironische Ankündigung

Mit einer Prise Ironie ist die Ankündigung des Jubiläumskonzerts zu verstehen: «Rolls Voice, die erfolgsverschonte Schweizer A-cappella-Boygroup der frühen 2000er-Jahre, blickt auf eine ordentliche Karriere zurück. Mit chaotischem Enthusiasmus, mit unbeugsamer Leidenschaft und mit schonungsloser Musikalität geben die ‘Acappellatoren’ tiefe Einblicke in ihr ungeheuerliches Wirken der verblichenen 20 Jahre.»

Man darf also auf den Jubiläumsauftritt gespannt sein. Ein Blick auf das Programm deutet auf die Vielseitigkeit des Repertoires hin, das von Pop über Chansons, Jazz und gar Jodel, deutsches, englisches und französisches Liedgut umfasst. «Veronika, der Lenz ist da», «Happy Day» und «Amazing Grace», sind einige der über 20 dargebotenen Songs.