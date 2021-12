Aadorf Nach Sturm und zwei Mal wegen Corona: Trotz Absagen des Weihnachtsmarkts gab es ein würdiges Ersatzprogramm Mit grossem Bedauern musste der geplante Weihnachtsmarkt in Aadorf abgesagt werden. Ein kurzerhand organisierter «Winterzauberpark» war mehr als nur eine billige Ersatzlösung.

Samichlaus und Schmutzli punkten bei den Kindern vor allem dank der Eseli. Bild: Kurt Lichtensteiger

Kurz vor dem Eindunkeln sind die ersten Besucherinnen und Besucher zum hermetisch abgeriegelten Gemeindeplatz geströmt, um an den beiden Eingängen Einlass in den «Winterzauberpark» zu erhalten. Das Vorweisen des Zertifikats war allerdings Pflicht, schien aber nicht gross zu stören. Ein Marroni- und ein Magenbrotstand, der Aufmarsch von Samichläusen mit ihren Eseln und die Lichterkette am mächtigen Tannenbaum erinnerten dann doch ein wenig an frühere Weihnachtsmärkte.

Als dann das nächtliche Dunkel hereingebrochen und die Strassenbeleuchtung abgeschaltet war, strahlten die umliegenden Gebäude in verschiedenen Farben. Die installierte Fassadenbeleuchtung entsprach voll und ganz der angekündigten Affiche, nämlich «Nacht der 1000 Lichter». 70 LED-Lampen seien dafür montiert worden, sagte ein Vertreter der einheimischen Firma Audiofisch, die auch für die Beschallung verantwortlich zeichnete.

Emsiges Treiben auf dem abgeriegelten Gemeindeplatz. Bild: Kurt Lichtensteiger

Unüberhörbar tönte es aus den Lautsprechern, als die Rockband «Notausgang» mit fetzigen Klängen einsetzte. Viele Kinder liessen sich ein Tattoo kleben oder hockten vor dem Pavillon, derweil die Erwachsenen in Zwiegespräche vertieft waren. An Stehtischen unter Heizpilzen oder rund um ein loderndes Feuer liess es sich bei Temperaturen um die Nullgrad ganz gut verweilen. Ein Punsch, ein Glühwein oder eine heisse Wurst in der Hand ermöglichten immerhin, sich der Maske für eine kurze Zeit zu entledigen und sich unverhüllt dem Gegenüber zu widmen.

Die Band Notausgang sorgt für rockige Klänge. Bild: Kurt Lichtensteiger

Sturm und zwei Mal wegen der Pandemie

Gewerbepräsident Paul Lüthi eröffnete den Anlass mit einem grossen Dank an all die vielen Sponsoren. Er versprach:

«Der Abend dauert einfach so lange, als Leute zugegen sind.»

Paul Lüthi, Präsident Gewerbeverein Aadorf. Bild: PD

Der Erfolg dürfte eine Entschädigung für deren erlittenes Ungemach in den vergangenen Jahren gewesen sein. Dreimal musste nämlich der Aadorfer Weihnachtsmarkt zuletzt abgesagt werden. Vorerst wegen eines Sturms und dann zweimal hintereinander aufgrund der neuesten Coronamassnahmen. Doch von solchen Widerwärtigkeiten liess sich der hundertjährige Gewerbeverein nicht entmutigen und nahm erneut grossen Aufwand auf sich. «Viele Helfer machten den immensen Gewaltakt möglich», sagte Lüthi.

Auch fürs nächste Jahr ist wieder ein Weihnachtsmarkt mit einer grossen Anzahl von Marktfahrern und Schaulustigen geplant. Ein vierter Ausfall in Folge wäre dann schon des Guten zu viel.