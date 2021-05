Aadorf Nach Einsprachen gegen Sanierung der Ortsdurchfahrt Weiern: Im Sommer soll gebaut werden Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Weiern hat der Aadorfer Gemeinderat eine weitere Einsprache abgelehnt.

Blick aus Südwesten auf Weiern. Bild: Olaf Kühne (2. März 2018)

Das Projekt musste eine Ehrenrunde machen: Im März lag die Sanierung der Ortsdurchfahrt Weiern zum zweiten Mal öffentlich auf. Wie schon die erste Auflagefrist verstrich auch die zweite nicht ohne Einsprachen. Im Gegensatz zum ersten Anlauf handelte es sich diesmal jedoch nur um eine Einsprache, welche der Aadorfer Gemeinderat kürzlich abgelehnt hat. Gemeindepräsident Matthias Küng berichtet:

«Es ging ­dabei um Partikularinteressen einer Privatperson.»

Weil das allgemeine und öffentliche Interesse an der Strassensanierung aber überwiege, hat der Gemeinderat die Einsprache schliesslich zurückgewiesen.

Gegen diesen Entscheid der Behörde kann die einsprechende Person noch Rekurs einlegen. Dennoch geht der Gemeinderat davon aus, dass die Sanierung der Ortsdurchfahrt Weiern – die dritte von vier Sanierungsetappen im Weiler – im Sommer durchgeführt werden kann.

Bauarbeiten für Hochwasserschutz starten Mitte Mai

Gebaut wird hier allerdings bereits ab übernächster Woche: Am 17. Mai starten die Arbeiten für die Hochwasserschutzmassnahmen am Weiermer Chräbsbach. «Dagegen sind in der öffentlichen Auflage keine Einsprachen eingegangen», sagt Küng.

Matthias Küng

Gemeindepräsident Aadorf Bild: PD

Im Anschluss an die Arbeiten zum Hochwasserschutz soll dann die Sanierung der Trottenstrasse beginnen. Die Ortsdurchfahrt, welche ins Aadorfer Industriegebiet führt, wird dadurch zwischenzeitlich für den Durchgangsverkehr gesperrt, wie Küng erklärt. Eine Umleitung werde signalisiert.

Nach der ersten Auflage der Sanierung der Ortsdurchfahrt Weiern musste der Aadorfer ­Gemeinderat das Projekt überarbeiten, weil dagegen gleich mehrere Einsprachen eingegangen waren. Die Behörde hat für die Trottenstrasse verkehrsberuhigende Massnahmen vorgesehen.

Gegen die Pläne haben einerseits Landwirte rekurriert, welche befürchteten, dass die Strasse aufgrund der Verkehrsberuhigungen zu eng wird für ihre Fahrzeuge. Zudem waren Private unter den Einsprechern, die ihre persönlichen Interessen vertreten haben. Der Gemeinderat musste einen Kompromiss finden: Verkehrsberuhigungen, welche die Durchfahrt grösserer Fahrzeuge nicht verhindern.