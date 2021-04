Aadorf Nach 48 Jahren: Carrosseriewerkstatt geht in neue Hände über Der langjährige Mitarbeiter Othmar Thöni übernimmt mit seiner Frau die Carrosserie Bossard AG vom bisherigen Inhaber Manfred Bossard.

Othmar Thöni und die Lernende Sina Rüegg in der Werkstatt der Carrosserie Bossard AG Bild: PD

An der Sirnacherstrasse 4 hat Othmar Thöni, mit seiner Frau Monika, die Nachfolge der Carrosserie Bossard AG angetreten. Der Matzinger arbeitet schon 13 Jahre bei der im Unternehmen und bringt als ausgebildeter Carrosseriespengler und Carrosserielackierer die besten Voraussetzungen mit. Nach der Übergabe bleibt auch der Firmenname Carrosserie Bossard AG erhalten.

Im Juni 1956 legten Gerda und Manfred Bossard den Grundstein für die damals im Raum Aadorf einzige Carrosseriewerkstatt. Die Carrosserie Bossard AG entwickelte sich ab März 1978 mit der Beteiligung von Manfred Bossard Junior weiter, entstanden doch die Carrosseriespenglerei und das Lackierwerk auf zwei Etagen, so wie diese noch heute bestehen.

In den 65 Jahren beschäftigte die Firma durchschnittlich 4 Fachleute und bildete bis zum heutigen Zeitpunkt 27 Lehrlinge aus. Nach 48 Jahren heisst es nun für Manfred Bossard Junior Abschied zu nehmen. Der in Guntershausen Wohnhafte ist überzeugt, mit Inhaber und Geschäftsführer Othmar Thöni und seiner Frau Monika, Verantwortliche Administration, die richtigen Leute am richtigen Platz zu wissen.