Aadorf Mit den Käfern kommt der Specht zurück: Im Hinterthurgau entsteht ein Urwald Pro Natura Thurgau kauft in Guntershausen zwei Waldparzellen und will diese nun sich selbst überlassen.

Zivi Basil Knill, Projektleiterin Rahel Boss und Pro-Natura-Geschäftsführer Markus Bürgisser stellen auf den Waldwegen Hinweisschilder auf. (Bild: Olaf Kühne)

«Nein, Orchideen werden wir hier nicht pflanzen», sagt Markus Bürgisser und lacht. Der Geschäftsführer von Pro Natura Thurgau hat am Donnerstagmorgen die Presse nach Guntershausen eingeladen, um die neueste Errungenschaft der Umweltorganisation vorzustellen.

Am Burstel hat Pro Natura zwei Waldparzellen gekauft, 20 Hektaren oder 200'000 Quadratmeter gross. Weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick scheint dieser Wald speziell zu sein – ein typischer Schweizer Mittellandswald eben. Und genau darin unterscheidet sich dieses Vorhaben vom Lommiser Immenberg, welches Markus Bürgisser mit den Orchideen meinte. Der Immenberg ist Pro Naturas grösstes Schutzgebiet im Thurgau, der Burstel nun das zweitgrösste.

«Der Immenberg ist ein Naturschutzgebiet, das wir pflegen, in das wir auch eingreifen, um seine Biodiversität zu erhöhen», erklärt Bürgisser. «Hier am Burstel versuchen wir einen anderen Ansatz.» Die 20 Hektaren auf Aadorfer Gemeindegebiet wolle man im Grundsatz einfach sich selber überlassen. «Natürlich wird es auch hier den einen oder anderen Eingriff brauchen», sagt Bürgisser. «Aber da geht es dann mehr um Fragen der Sicherheit oder des Gewässer- und Hochwasserschutzes.» Primär gehe es aber darum, einen vormaligen Wirtschaftswald wieder der Natur zurückzugeben und zu schauen, was passiert.

Eine Frage, die auch Rahel Boss interessiert. Die Biologin und Projektleiterin von Pro Natura Schweiz ist eigens aus Basel angereist und sagt: «Im Mittelland gibt es kaum so grosse Gebiete, in denen sich Wälder ohne menschliche Eingriffe entwickeln können.» Decke doch die übliche Waldbewirtschaftung nur einen Teil der verschiedenen Entwicklungsstadien eines Urwaldes ab. Insbesondere die sogenannten Alters- und Zusammenbruchsstadien fehlten. Sprich: Lässt man einen umgestürzten Baum einfach liegen, bietet er als «Totholz» während seines Zerfalls Lebensräume für beispielsweise Käfer, welche wiederum Nahrung für Vögel wie den Specht darstellen.

Und genau das soll nun am Burstel geschehen. Ohne Zeitplan, einfach so. Einen ersten sichtbaren Eingriff nehmen die beiden Pro-Natura-Profis an diesem Donnerstag dann aber doch vor. Unterstützt vom Zivildienstleistenden Basil Knill stellen sie mitten auf zwei Waldwegen Schilder auf. «Keine Verbote», betont Knill. «Wir wollen auf Kommunikation setzen.»

«Kein Verbotsschild!» Eine Hinweistafel bittet Waldbesucher um Rücksicht. (Bild: Olaf Kühne)

«Der Natur ihren Raum», prangt auf den Schildern – gefolgt von: «Bitte vermeiden Sie die Benutzung dieses Weges.» Tatsächlich sollen die beiden Waldwege durch die zwei Parzellen zwar nicht entfernt werden. Markus Bürgisser sagt aber:

«Wir müssen und werden die Wege nicht mehr unterhalten.»

Vielmehr werde man sie, wie auch den Wald, sich selber überlassen und auch hier schauen, was passiert. «Fällt also beispielsweise ein Baum auf einen Weg, werden wir ihn liegen lassen», sagt Bürgisser.

Auch wenn es nun Jahre bis Jahrzehnte dauern wird, bis im Hinterthurgau ein eigentlicher kleiner Urwald entstanden sein wird, weiss der Pro-Natura-Geschäftsführer jetzt schon, dass man diese Idee wenn möglich auch andernorts weiterverfolgen will. «Wir sind immer interessiert am Erwerb weiterer Waldparzellen», sagt Markus Bürgisser. Schliesslich sollen zu den derzeit 60 Schutzgebieten im Besitz von Pro Natura Thurgau durchaus noch einige dazukommen.