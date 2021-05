Aadorf Mieses Wetter: Aadorf öffnet sein Hallenbad wieder Das wechselhafte Wetter, gepaart mit düsteren Aussichten, hat die Verantwortlichen der beiden Aadorfer Bäder zu veränderten Öffnungszeiten veranlasst.

Bäderchef Peter Ronner wünscht sich vom Wetter, was andere auch tun: Sonne und Wärme. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Wassertemperatur: 13 Grad, Luft: 15 Grad, dazu ein lästiger Westwind. Und weiterhin hängen an diesem Nachmittag düstere Wolken über dem Aadorfer Freibad. Die Prognosen für die nächsten Tage verheissen auch keine Besserung. Diese witterungsbedingten Umstände machen den Entscheid zu reduziertem Betrieb der beiden Bäder verständlich und sollten zumindest vorerst ihre Gültigkeit behalten.

Geänderte Öffnungszeiten

Im Klartext heisst das: Das seit Januar für Privatschwimmer und Erwachsene geschlossene Hallenbad ist seit dieser Woche wieder offen. Allerdings nur gleichzeitig zugänglich für elf Personen, gemäss einer Quadratmeterregel, vorgegeben durch das BAG.

Der Betrieb des Freibades am Heidelberg anderseits wird in reduziertem Mass für die hart gesottenen Gäste offen gehalten. «Am besten orientiert man sich über die Öffnungszeiten im Internet», sagt Peter Ronner, Leiter «Kultur, Freizeit und Sport». Die Öffnungszeiten seien jeden Tag etwas anders und würden laufend aktualisiert. Sie seien auch auf Aushängen in den beiden Bädern angeschlagen.

Es sei nicht zielführend, im Internet einfach «Freibad Aadorf» einzugeben. Dort komme man auf irgendeine Seite eines Providers, worauf man keinen Einfluss habe. Dieser hätte meistens falsche oder nicht aktualisierte Infos aufgeschaltet. Eine andere Möglichkeit sei es, sich beim Badmeister via Telefon 052 368 48 51 über den Stand der Dinge zu informieren.

Dem Staff des Freibades, dem Kioskbetreiber und insbesondere den wasseraffinen Badegästen ist eine baldige stabile Hochdrucklage zu gönnen, auf dass die Badesaison 2021 doch noch den Namen «Sommersaison» verdient.