Aadorf Kleinode abseits der gängigen Wanderroute: Wo die Lützelmurg in die grössere Murg mündet Man muss nicht unbedingt Höhenzüge erklimmen, um Ausblicke zu geniessen. Man kann sich auch mit überraschenden Einblicken begnügen, so ganz in der Nähe, etwa entlang der Lützelmurg.

Die Weiher sind farblich kaum von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Bild: Kurt Lichtensteiger

In den Tiefen zwischen Aawangen und Matzingen zeigt sich die Lützelmurg noch einmal wildromantisch, bevor sie in die grössere Murg mündet. An einzelnen Stellen bieten sich gar überraschende Einblicke. So etwa gleich nach der Unterquerung der Autobahnbrücke in Richtung Fridtal. Da führt rechtsseitig ein Weg zu einem Prallhang, den die kleine Murg bei seiner erodierenden Tätigkeit geschaffen hat. Steil fällt das gegenseitige Ufer ab und hinterlässt kahlen Sandstein. Entwurzelte Tannen zeugen von der unbändigen Kraft des Wassers, das in den letzten Monaten zerstörerisch gewirkt hat.

Ein Tisch, eine bepflanzte Wiege, eine Feuerstelle und eine Decke deuten darauf hin, dass die längst verlassene Stelle einst in Beschlag genommen worden ist. Vielleicht von Wegelagerern, von Jungs aus der Umgebung oder von einem Einsiedler. Wie auch immer: Das lauschige Plätzchen musste zuerst gefunden werden.

Die Weiher leuchten grün

Nach dem Fridtal, wo sich in der Waldlichtung mit der Häusergruppe zivilisatorisches Leben ankündet, geht es weiter Richtung Huzenwil. Ein direkter Weg entlang der Lützelmurg bleibt dem Wanderer allerdings verwehrt. Doch dann bietet sich wieder die Gelegenheit, in die Nähe es Gewässers zu gelangen. Und dort unten, wo der Bach ein letztes Mal seine wilde Seite offenbaren kann, eröffnet sich ein neuer Einblick: zwei kleine Weiher, gespiesen von einer Quelle.

Grün leuchtet das Wasser und unterscheidet sich farblich kaum von der Umgebung. Ein Cheminée im Hintergrund zeigt, dass die verwaiste Stelle nicht nur gemieden wird. Zu idyllisch und zu ruhig scheint der Ort zu sein, an den kaum jemand zufällig gelangt. Es zeigen sich zwei Rehe, die Witterung aufnehmen und sogleich Richtung Wald flüchten.