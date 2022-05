Aadorf In Aadorf hat die Badisaison begonnen Die auf das Wochenende angekündigte sommerliche Witterung hat dazu geführt, dass die Saisoneröffnung im Aadorfer Schwimmbad nicht wie vorgesehen am Montag stattfand, sondern bereits auf den Samstag vorverlegt wurde.

Die Familie Sangeschungtsang ist auch diesen Sommer für die Gastronomie in der Aadorfer Badi zuständig. Bild: Kurt Lichtensteiger

Sattgrüner Rasen, schattenspendende Bäume und blauschimmerndes Wasser im gleissenden Sonnenlicht. Die Vorzeichen für eine verheissungsvolle Sommersaison hätten im Freibad am Südhang des Heidelbergs nicht besser sein können, zumal auch die Lufttemperatur gegen die 25 Grad anstieg.

Wenig überraschend, dass sich die Badelustigen einen ersten Besuch nicht nehmen liessen. Zwar bedurfte es bei einer Wassertemperatur von 17 Grad noch etwas Überwindung, sich ins kühle Nass zu begeben. Für die Hartgesottenen kein Problem: «Das ist nur eine Frage von Angewöhnung», meinte einer und bewies sogleich seine Unerschrockenheit mit einem Kopfsprung, um dann doch verdutzt wieder aufzutauchen und ein «mega kalt!» auszustossen. Wieder andere lagen im Schatten oder liessen ihre helle Haut von den wärmenden Sonnenstrahlen bräunen.

Am Eröffnungstag war das Besucheraufkommen mit über 120 verbuchten Eintritten erfreulich. Dem Hoch «Xenophon» sei Dank. Weitere Gründe gibt es: Vielleicht bestand in Anbetracht der miesen letztjährigen Badesaison ein Nachholbedürfnis. Oder wird etwa Aadorf zu einem Magnet, weil in Folge des Umbaus in Frauenfeld vermehrt Hauptstädter in den Hinterthurgau ausweichen dürften? Auf die Auswirkung darf man gespannt sein. Wie dem auch sei: Aadorf ist für einen möglichen Ansturm gerüstet. In den vergangenen Jahren bewegte sich die Besucherzahl an Spitzentagen um die 1000 Gäste.

Gewahrte Kontinuität

Sabrina Herzog, seit sechs Jahren Bademeisterin in Aadorf, war am Samstagvormittag daran, der Anlage den letzten Schliff zu verpassen. Ein kurzer Augenschein ergab, dass für die kommende Saison alles in bester Ordnung ist. Eine auffällige Neuerung punkto Infrastruktur war nicht auszumachen. Ist auch nicht nötig. Was die Badegäste wohl am meisten zu schätzen wissen, ist eine saubere und gepflegte Anlage.

Zum Betrieb wollte die Bademeisterin allerdings keine Angaben machen und verwies auf Peter Ronner, den Verantwortlichen für das Ressort Kultur, Freizeit und Sport. Ihm unterstellt sind drei Festangestellte mit insgesamt 250 Stellenprozenten, ein Saisonbademeister und drei Aushilfen im Stundenlohn, wie eine telefonische Rückfrage ergab.

Tibetisch essen in der Badi

Wie in den letzten zwei Jahren ist die tibetische Familie Sangeschungtsang erneut für das leibliche Wohl zuständig. Nudelgerichte und Momos (tibetische Teigtaschen mit Fleisch oder Vegi-Füllung) könnten wieder zum Renner werden. Serviert wird dieser in der Himalaja-Region beliebte Streetfood nach Schweizer Geschmack, mit oder ohne Salat. Aber auch Badi-Klassiker wie Pommes frites, Fischknusperli und Chicken-Nuggets sind weiterhin erhältlich.

Die Gastronomie-Profis können sich ganztägig voll und ganz den Badegästen widmen, halten sie doch ihr zu Anfang des Jahres neu eröffnetes Restaurant Tibetgarten in Ettenhausen während der Badesaison vom 1. Juni bis 30. August bis 17.30 Uhr geschlossen. «Nachdem wir zwei Coronajahre überstanden haben, hoffen wir nun auf einen warmen und regenarmen Sommer», sagen die Familienmitglieder unisono. Die sympathischen Leute freuen sich auf viele Gäste, auch dann, wenn diese nicht nur zum Baden, sondern lediglich zu einem Aufenthalt auf die Terrasse gekommen sind.