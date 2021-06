Aadorf Fit für die nächsten vier Jahre: Aadorfer Schulbehörde verteilt Ressorts neu Die Gesamterneuerungswahlen vom 7. März brachten der Aadorfer Schulbehörde mit Daniel Müller ein neues Mitglied. Der Parteilose übernimmt nun die Ressorts Finanzen und Soziales.

Die Aadorfer Schulbehörde für die Legislatur 2021–2025 mit Patrick Neuenschwander, Jasmin Frei, Astrid Keller, Nino Heider und Daniel Müller. (Bild: zvg, 7. März 2021)

An der Konstituierungssitzung konnte ein herzlicher Willkommensgruss an das künftige Schulbehördenmitglied Daniel Müller aus Ettenhausen gerichtet werden. Er bot seinen Einstand gleich mit einer Videokonferenz, wie die Sitzungen seit geraumer Zeit im Normalfall abgehalten werden. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person machten sich auch die anderen Behördenmitglieder bekannt, bevor es um die Ausmarchung der Ressorts ging. Gemäss Anciennitätsprinzip durften die Amtsälteren zuerst ihre Vorlieben kundtun.

Einzig Finanzchefin Jasmin Frei wünschte einen Wechsel im Ressort hin zu einer Tätigkeit mit mehr Personenkontakt und Menschen im Fokus. Die anderen Behördenmitglieder bleiben bei ihren Steckenpferden und freuen sich, die aufgebauten Ideen in Zukunft umzusetzen.

Bestehendes Ressort aufgeteilt

Für die neue Legislatur teilt die Behörde die beiden Bereiche des Ressorts Familie und Soziales auf, damit zwei verschiedene Behördenmitglieder sich an den Aufgaben beteiligen können. Die Aufteilung wird wie folgt festgelegt: Vizepräsident Nino Heider ist für die Liegenschaften verantwortlich, Jasmin Frei für die Familien, Patrick Neuenschwander für Medien und Öffentlichkeit, Daniel Müller für Soziales und Finanzen und Präsidentin Astrid Keller schliesslich für Schulentwicklung und Musikschule.

Im Weiteren wurden die Stellvertretungen festgelegt. Die Schulpräsidentin wird mit 69 Prozent entschädigt. Gesamthaft ist die Schulbehörde Aadorf mit 127 Stellenprozenten dotiert.

In die Kommissionen zusammen mit der politischen Gemeinde nehmen die Ressortvorsitzenden und die Fachverantwortlichen Einsitz. Somit ist Daniel Müller mit Schulverwalter Markus Büsser in der Finanzkommission, Daniel Müller mit dem Schulleiter Förderdienste Peter Meier und dem Schulsozialarbeiter (SSA) Roland Müller in der SSA-Kommission. Jasmin Frei wird die Schule in der FEKB-Kommission vertreten (Familienergänzende Kinderbetreuung) und in der Projektgruppe der Frühen Kindheit mitarbeiten. Die Musikschulkommission wird weiterhin von Astrid Keller präsidiert, während Markus Büsser als Rechnungsführer und Musikschulleiter Christoph Probst ebenfalls darin Einsitz nehmen.

RPK mit neuem Präsidenten

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) erfährt ebenfalls eine Verjüngung. Die neue Gemeindeordnung sieht noch fünf Mitglieder vor. Mit der Wahl von Peter Bühler und Enrique Castelar sind diese komplett. An ihrem Treffen von Ende Mai wurden die Aufgaben umschrieben, die Weiterbildungen angemeldet und der Präsident der RPK festgelegt. Peter Bühler wird diese Aufgabe übernehmen, während sich Rolf Dätwyler weiterhin für die Protokollführung zur Verfügung stellt. Die Kommission hat beschlossen, für die Prüfung der Rechnung 2021 auf die externe Revisionsstelle zu verzichten.

Jasmin Frei und Daniel Müller verabschieden Paul Rutishauser nach dessen 20-jähriger Mitgliedschaft in der RPK. (Bild: zvg)

Paul Rutishauser, Ettenhausen, wurde nach 20 Jahren RPK-Mitglied, davon zwölf Jahre als deren Präsident, mit dem besten Dank verabschiedet. Er nahm seit der Gründung der Volksschulgemeinde Einsitz in die RPK und begann die Karriere in der Oberstufengemeinde. Er erhielt dafür ein reichhaltiges Thurgauer-Körbli und kann damit seinen wohlverdienten Ruhestand feiern. «Paul Rutishauser hat die Ereignisse rund um die Schule stets mit Aufmerksamkeit verfolgt, die Entscheide bewertet und mit seiner Weitsicht und breiten Interessen oft zu guten Ideen und Lösungen beigetragen», schreibt Schulpräsidentin Keller in ihrer Würdigung. «Wir werden seine Erfahrung und sein Organisationstalent vermissen, aber vor allem seine wohlgemeinte Kritik und konstruktiven Ratschläge am Fortgang der Schule.» (red)