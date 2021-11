Aadorf Es bleibt fast alles beim Alten: Zwei altgediente Mitarbeiter übernehmen die Geschäftsführung der Jandl AG Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt haben die Aadorfer Mauro Peter und Paul Stäger die Jandl AG, Haushaltsgeräte, an der Wittenwilerstrasse 39 übernommen.

Das Jandl-Team hat mit Mauro Peter und Paul Stäger, beide in blauem Hemd, eine neue Führung. Bild: PD

Mit der erfolgten Geschäftsübernahme ändert sich an der operativen Ausrichtung wenig. Erhalten bleibt das Miele Competence Center für Haushaltsgeräte. Ebenso der Handel mit Klimageräten, der Betrieb einer Reparaturwerkstatt und ein Reparaturservice für alle Marken. Nach wie vor grosszügig, exklusiv und freundlich präsentiert sich der Ausstellungsraum auf einer Fläche von 250 Quadratmetern.

Strategisch hat sich allerdings ein bemerkenswerter Wandel vollzogen. Anstelle des pensionierten Peter Jandl hat Mauro Peter zu Anfang dieses Jahres die Geschäftsführung übernommen. Zuvor war er bereits drei Jahre als Servicetechniker in der Firma tätig. Unterstützt wird er vom stellvertretenden Paul Stäger, der als Mitinhaber für das Administrative zuständig ist. Optimaler könnten die Zusammensetzung und Ergänzung nicht sein: Beide sind nämlich 35-jährig, in Aadorf aufgewachsen und wohnhaft. Sie sind beide verheiratet und haben Kinder. Der lokale Bezug könnte also nicht umfassender sein: Selbst die Vereinszugehörigkeit zum SC Aadorf teilt sich das Duo seit fast drei Jahrzehnten.

Breites Sortiment vieler Marken

Bei derlei Prämissen ist nicht nur der Bezug zu Aadorf gewahrt, sondern auch jener zur Kundschaft. Diese weiss genau, mit wem sie es zu tun hat. Mauro Peter sagt:

«Wir legen Wert auf persönliche Beratung beim Verkauf, einen optimalen Reparaturservice und eine schnelle Abwicklung der Aufträge.»

Unterstützt werden sie von sechs langjährigen Mitarbeitenden, die ebenso mit viel Fachwissen überzeugen.

Ob Haushalts- und Küchengerät, Kaffee- und Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Backofen, Kühl- und Gefrierschrank, Staubsauger oder der Kücheneinbau: Das Richtige lässt sich bestimmt finden. Und ist einmal etwas reparaturbedürftig, so ist Hilfe nah. Deshalb zahlen etwa Kunden in der Region keine Anfahrtspauschale.

So gesehen dürfte auch 25 Jahre nach der Gründung der Einzelfirma nicht nur der Firmenname erhalten bleiben. Es ist davon auszugehen, dass wohl das meiste beim Alten bleiben wird.