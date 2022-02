Aadorf Das Wasserreservoir ist unbestritten: Stimmvolk nimmt Projektkredit über 7 Millionen Franken für den Neubau an Mit 85 Prozent Ja-Anteil genehmigen die Aadorfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Projektkredit über 6,9 Millionen Franken für den Neubau des Wasserreservoirs am Fohrenberg. Gemeindepräsident Matthias Küng hat das Resultat erwartet, freut sich aber dennoch über die Deutlichkeit und den Rückhalt aus der Bevölkerung.

Visualisierung: So soll das neue Wasserreservoir am Fohrenberg aussehen. Bild: PD

Die Aaadorfer Stimmberechtigten genehmigen den Projektkredit von 6,9 Millionen Franken für das neue Wasserreservoir am Fohrenberg. In Anbetracht der hohen Bruttoverschuldung der Gemeinde ist es eine stattliche Investition, aber keine, auf die man hätte verzichten können.

So haben dies wohl auch Herr und Frau Aadorfer gesehen. Das suggeriert zumindest der hohe Anteil an Ja-Stimmen. Nur 15 Prozent lehnten das Vorhaben an der Urne ab. Dies bei einer Stimmbeteiligung von rund 38 Prozent. Gemeindepräsident Matthias Küng ist erfreut über das positive Resultat. Auf Anfrage dieser Zeitung sagt er:

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

«Bei diesem Projekt geht es um die Grundversorgung, daher ist die Zustimmung der Stimmberechtigten jetzt nicht sehr überraschend. Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass die Bevölkerung das Projekt in dieser Deutlichkeit gestützt hat.»

Gemeinderat rechnet mit grosszügigen Reserven

Die 6,9 Millionen setzen sich zusammen aus den Grundkosten für den Neubau, 3,18 Millionen Franken sowie dem Aufwand für die Werkleitungen und Zufahrten von 2,5 Millionen. Hinzu kommen 550'000 Franken, die man für den Umbau der Pumpwerke einsetzen will, und üppige Reserven von 610'000 Franken. Billig ist das Vorhaben nun wirklich nicht, aber eben nötig.

Es erstaunt aufgrund der Kosten nicht, dass an der Informationsveranstaltung von Mitte Dezember 2021 angeregt wurde, eine Sanierung der bestehenden Reservoirs zu prüfen. Wie sich herausstellte, hatte sich auch die Gemeinde damit auseinandergesetzt. Eine Sanierung sei indes keine praktikable Alternative. Darauf verwiesen die Redner eindringlich und einstimmig. Denn dadurch liesse sich weder das Defizit an Speichervolumen ausgleichen noch die ungenügende Drucksituation verbessern. Zudem bezeichnete eine fachmännische Analyse das im Jahr 1905 und 1940 erweiterte Reservoir Haggenberg als schlecht, jenes auf dem «Guggenbühl» als ungenügend.