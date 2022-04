Aadorf Das Generationenprojekt der ARA Aadorf ist abgeschlossen Die Verantwortlichen der ARA Aadorf sind zufrieden. Die neue Anlange ist in Betrieb und sorgt für Badewasserqualität.

Rainer Bächler, Projektingenieur EMSR, Bruno Lüscher, Präsident Baukommission Erweiterung Kläranlage Aadorf und Marco Campigotto, Bauingenieur und Projektleiter. Bild: Francesca Stemer

«Sind die Bauarbeiten abgeschlossen? Ich sehe keinen Baukranen mehr.» Diese Aussage hört Bruno Lüscher, Präsident der Baukommission Erweiterung Kläranlage Aadorf, oft, wenn er in seinem Dorf unterwegs ist. Seine Antwort: «Ja, alle Anlagen konnten in Betrieb genommen werden und das Generationenprojekt hat seinen Abschluss gefunden.» Zumindest fast, denn als Nächstes wird die Bauabrechnung beim Bundesamt für Umwelt eingereicht. Ansonsten würde sich die Baukommission gemäss Lüscher langsam, aber sicher in eine Baufestkommission verwandeln. Denn Mitte Mai findet für die über 40 beteiligten Unternehmen ein Handwerkerfest statt.

Doch richtig fertig sei man gemäss Marco Campigotto, Bau- und Wirtschaftsingenieur, nie. Aus seiner Sicht sei es immer wichtig, Anpassungen vorzunehmen. Momentan müssen noch Feinjustierungen durchgeführt werden. Doch alles in allem sind die Verantwortlichen zufrieden. Die Kosten liegen bei Projektabschluss zehn Prozent unter den geplanten 15,9 Millionen Franken. Dies sei gemäss den Verantwortlichen nicht nur den guten Preisen der Baumeister, sondern auch dem Umstand, dass die Bauarbeiten zügig vorangekommen sind, geschuldet. Campigotto sagt:

«Trotz der Pandemie konnten die Arbeiten sehr schnell ausgeführt werden. Wir lagen stets im Zeitplan.»

Die verkürzte Bauzeit bedeutete für die ARA Aadorf geringere Kosten. Der Projektleiter ist froh, die Erweiterung abgeschlossen zu haben, denn: «Mit den heutigen Rohstoffpreisen würde die Situation anders aussehen.»

Die Hälfte des Kredites wurde für die Erweiterung der ARA Aadorf genutzt. Lüscher erklärt, es wird damit gerechnet, dass der sogenannte Einwohnerwert von 18’000 bis im Jahr 2040 auf 27’000 ansteige. Mit der angepassten Anlage ist man in der Lage, diesem Anstieg im Einzugsgebiet der ARA gerecht zu werden. Die andere Hälfte des Kredites steht für die zusätzlichen Reinigungsstufen gegen Mikroverunreinigungen.

Die Pläne für gereinigtes Wasser

Bei einem Rundgang erklärt Lüscher, dass die Anlage so konzipiert wurde, dass man auch in Zukunft Anpassungen oder allfällige Erweiterungen vornehmen könnte. «Für die Zukunft stehen bereits grobe Pläne bereit.»

Generell, der neue Teil der ARA Aadorf ist grossflächig, hell, übersichtlich. Die Räume, in welchen teils bis zu 27 Kilometer Kabel verlegt wurden, deuten nur schlicht auf eine Kläranlage hin. Denn die Reinigung des Wassers werde teils hinter den Betonmauern durchgeführt. Um das zu veranschaulichen, wurde ein Modell hergestellt, welches die Reinigung aufzeigt. Campigotto zeigt auf die Ozonreaktoren des Anschauungsmodelles, welche das Wasser reinigen, bevor es später durch Sand gefiltert wird und dann in der Lützelmurg landet. Ob man das Wasser so trinken könne? Er winkt ab und fährt fort:

«Das würde ich nicht empfehlen, jedoch ist das gereinigte Wasser vergleichbar mit der Qualität von Badewasser.»

Dennoch, auch wenn vieles elektronisch gesteuert werde, funktioniere es nicht ohne Mitarbeitende. Rainer Bächler, Projektingenieur, sagt, dass sich deshalb drei Mitarbeitende 365 Tage im Jahr um den Unterhalt der Anlage kümmern. Dabei müssen handwerkliche sowie auch labortechnische Arbeiten ausgeführt werden, um so die Wasserqualität sicherzustellen.