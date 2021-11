Aadorf Dank strickender Frauen sind Aadorfer Kinder besser sichtbar «Frauen bringen Kinder zum Leuchten». So lautete die wundersame Überschrift eines Rundschreibens. Die sogenannte Aktion brachte in Aadorf nicht nur Kinder, sondern auch deren Augen zum Leuchten.

Hunderte von Stirnbändern strickten fleissige Frauenhände. Bild: Kurt Lichtensteiger

Ein ganz normaler Schulalltag liegt bevor. Die Aadorfer Erst- bis Viertklässler und die noch jüngeren Vorschulkinder sind auf dem Weg zu ihrer Bildungsstätte, der Primarschule Löhracker und dem Schulhaus an der Schulstrasse. Teils sind sie allein unterwegs, teils in Kleingruppen oder begleitet von Erwachsenen. Eile scheint nicht vorherrschend zu sein: Es wird getrödelt, vielleicht vom vergangenen Wochenende berichtet oder gar herumgetollt. Wie weit dabei die Aufmerksamkeit dem rollenden Fahrzeugverkehr gilt, ist indessen schwer auszumachen.

Fakt ist: Gerade bei schlechter Sicht, in der Nacht und bei Nebel, sind die Kinder den besonderen Gefahren des Strassenverkehrs ausgesetzt. Der Schutzbedürftigkeit der Schwächsten haben sich deshalb das Elternforum (EfA), die Schulen Aadorf und die Terz-Stiftung besonders angenommen. Und dies auf beeindruckende Weise, nämlich weniger mit Worten als mit Taten.

Stirnbänder erhöhen Sicherheit

Die Terz-Stiftung hat Alters- und Pflegeheime in der Schweiz dazu eingeladen, in ihrem Aktivierungsprogramm Stirnbänder mit lichtreflektierendem Faden zu stricken. Diesem wertvollen und intergenerativen Schutzgedanken sind auch viele Thurgauer Alters- und Pflegeheime gefolgt. Dank strickender Frauen ist eine Unmenge an Stirnbändern entstanden, nämlich für alle Kinder der 1. bis 4. Klasse und des Kindergartens.

Das intergenerative Projekt hat auch den beteiligten Frauen viel Spass bei ihrer sinnvollen Arbeit gemacht. Fleissig haben sie gestrickt, wohl auch in der Überzeugung, dass Kinder und ältere Personen bei Dunkelheit helle und lichtreflektierende Kleidung und Accessoires tragen sollten. Jüngst fanden die Übergabetage.

Bewegender Austausch

Die generationenübergreifende Übergabe der buntgestrickten Stirnbänder an die Kinder war denn auch ein herzergreifendes Momentum. Hunderte von Stirnbändern in bunter Vielfalt waren im Vorfeld gestrickt worden. Eine Auswahl davon breitete sich auf einem bereitgestellten Festtisch aus. Nach einem Hin und Her – Grösse und Farbe mussten eben stimmen – waren alle Beschenkten zufrieden. Welch fleissige Frauenhände die Strickarbeit zuvor verrichtet hatten, dürfte wohl die Träger nicht gross kümmern.

ABC-Schützen bedanken sich mit einem persönlichen Geschenk. Bild: Kurt Lichtensteiger

Gewürdigt wurde die Tat trotzdem: Zahlreiche Kinder waren nämlich nicht mit leeren Händen gekommen. Sie verdankten die freudige Überraschung mit einer selbstgemachten Zeichnung, mit Weihnachtsgebäck, einer Dankeskarte oder ganz einfach mit einem Freudestrahlen. Und dazu leuchteten nicht nur die Kinderaugen, sondern gleichermassen leuchten werden auch ihre Stirnbänder.