Aadorf Der nächste Teil eines 25-Millionen-Projekts: Industriegebiet Vorheide erhält Zuwachs Mit dem «Workspace II» hat die Vibraplast AG die zweite Bauetappe ihres Aadorfer Industrie- und Gewerbeparks in Angriff genommen.

Beim Spatenstich für «Workspace II»: Bauleiter Pascal Blöchlinger mit der Bauherrschaft Urs Dutly und Sohn Antonio von der Vibraplast AG. Bild: PD

Ein Drittel ist bereits geschafft. Im vergangenen Jahr konnte die Vibraplast AG im Aadorfer Industriegebiet Vorheide den «Workspace I» eröffnen. Auf drei Stockwerken mit je 1200 Quadratmetern entstanden Arbeitsflächen, die es erlauben, Logistik-, Lager-, Praxis-, Werkstatt- oder Produktionsflächen mit Büros zu kombinieren.

«Das erfreuliche Echo und die sehr gute Mietauslastung im ‹Workspace I› haben uns dazu bewogen, gleich mit der zweiten Bauetappe weiterzufahren, nämlich mit dem Bau von ‹Workspace II›», sagte Vibraplast-Geschäftsführer Urs Dutly anlässlich des kürzlich erfolgten Spatenstichs.

Vor Ort entstehen eine Tiefgarage, ein Erdgeschoss, zwei Obergeschosse und ein Attika. Im Untergeschoss dienen eine gemeinsame Tiefgarage sowie Lagermöglichkeiten für das Workspace II und III sowie Technikräume auf einer Fläche von 3360 Quadratmetern. Im Erdgeschoss werden frei unterteilbare Industrieflächen auf insgesamt rund 1430 Quadratmetern erstellt.

Das 1. und 2. Obergeschoss werden je eine Fläche von 1170 Quadratmetern aufweisen. Zudem wird das Obergeschoss über einen Innenhof von 260 Quadratmetern verfügen, die als Begegnungs- und Austauschzone genutzt werden können. Das Attikageschoss wird eine Betriebswohnung und weitere Büroräumlichkeiten auf einer Fläche von 780 Quadratmetern beherbergen. Der Aussenbereich, wo das «Workspace III» geplant ist, wird eingekiest und dient einstweilen als Abstellfläche.

Die Visualisierung zeigt, wie das Gebäude «Workspace II» künftig aussehen soll. Bild: PD

Zehnmonatige Bauzeit

Der repräsentative Bau soll in den nächsten zehn Monaten realisiert werden, wahrlich ein sportliches Ziel. So sieht es auch Urs Dutly: «Erste Mietverträge konnten per 1. Januar 2022 bereits abgeschlossen werden», liess er durchblicken.

Im Weiteren äusserte er sich auch zu den Zukunftsperspektiven, nämlich zum Bau von «Workspace III»: «Dieser ist auf das Jahr 2024 terminiert, und zwar mit der Realisierung von automatisierten Hochregal-Lagern und Logistikflächen. Mit der letzten Bauetappe von «Workspace III» möchten wir dem boomenden Onlinehandel und dem daraus resultierenden Flächenbedarf für die Logistik gebührende Rechnung tragen», liess der Aadorfer Unternehmer verlauten. Das gesamte Investitionsvolumen des Gewerbe- und Industrieparks «Workspace» werde schliesslich rund 25 Millionen Franken betragen.