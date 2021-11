Aadorf Als Frührentner studierte er Philosophie und Psychologie – jetzt präsentiert der 81-jährige Karl Hostettler sein drittes Buch «Was heisst Christ sein»: So heisst das neuste Buch des Aadorfers Karl Hostettler. Sein Werk behandelt die Glaubensphilosophie anhand eigener Gedankenspiele und spiritueller Erkenntnisse.

Karl Hostettler stellt sein neues Buch vor. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Mein aktuellstes Werk ist lesefreundlicher, verständlicher und weniger philosophisch als meine beiden früheren Druckerzeugnisse», sagt Karl Hostettler. «Was heisst Christ sein», lautet die Überschrift des 125-seitigen Taschenbuches. Der Titel lässt erahnen, dass es sich nicht um einen Trivialroman handeln kann, sondern die Religionsphilosophie zum Gegenstand hat. Es sind persönliche Gedankengänge und spirituelle Erkenntnisse, die sich der Autor in seinem langen Leben zu eigen gemacht hat.

Philosophie, die als Wissenschaft über allen Wissenschaften steht, kann niemand unberührt lassen. Es geht auch um menschliche Werte, die in allen Religionen in unterschiedlicher Prägung ihre Gültigkeit haben. Davon schreibt der 81-jährige Karl Hostettler, der sich als Frührentner an der Universität Zürich einschrieb, die Fächer Philosophie und Psychologie belegte und nach fünf Jahren das Studium erfolgreich abschloss.

«Religion ist für uns da, nicht wir Menschen für die Religion.»

Hostettler führt aus: «Entscheidend ist das Verhalten gegenüber allen Menschen, nicht nur gegenüber Juden. Jesus war nämlich ein gewöhnlicher Mensch, ein Jude, der gesagt hat, allen Menschen müsse man Gutes tun. Jesus glaubte zwar an eine körperliche Auferstehung, doch die gibt es nicht. Von etwas anderem wissen wir nichts, auch Jesus nicht.»

Einst Entwicklungshelfer in Indonesien

Nicht als Missionar, sondern als Entwicklungshelfer, war der Aadorfer einst in Indonesien tätig. Dort ist er mit Kindern ehemaliger Kopfjäger in Berührung gekommen. Deren Eltern haben aus religiösen Gründen Köpfe ihrer getöteten Feinde heimgebracht. Nicht aus Mordlust, sondern als rituelle Handlung, verbunden mit dem Glauben, Reis wachsen zu lassen. Das ist nur eines von vielen Beispielen aus dem reichen Erfahrungsschatz des Referenten.

Übermorgen Mittwoch, 17. November, um 19.30 Uhr, wird Karl Hostettler an seiner Buchvernissage in der Aadorfer Gemeindebibliothek, verbunden mit einem Apéro, einige Erlebnisse und Erkenntnisse aus seinem Leben wiedergeben. Die Veranstaltung ist öffentlich. Eingeladen sind alle Interessierten.