AADORF Aadorfer Vorheidestrasse nach längerer Sperrung wieder offen und sie bietet neue Perspektiven für Spaziergänge Die Vorheidestrasse am südlichen Fuss des Heidelbergs, ein beliebter Verbindungsweg zwischen der Wittenwiler- und Weiernstrasse, war während längerer Zeit gesperrt. Nun ist dieser Weg wieder offen.

Die Vorheidestrasse in Aadorf. Bild: Kurt Lichtensteiger

Spaziergängerinnen und Spaziergänger, mit und ohne Hund, schätzten den besonnten Verbindungsweg unmittelbar am nördlichen Dorfrand, wo sich auch das Industriegebiet ausgedehnt hat. Der Kiesabbau hat dann aber zur Schliessung des Weges geführt. Schwere Schaufelbagger machten sich in der Folge daran, die entstandenen Gruben auszufüllen, das Gelände zu arrondieren und zu renaturieren. Mit sichtbarem Ergebnis. Vielleicht auch nicht überall ganz gelungen, haben sich doch die beiden Biotope noch nicht wie erwartet mit Wasser gefüllt. Wo jedoch magere Kiesböden dominieren, wird sich bald einmal Pflanzengrün breitmachen.

Naherholungsgebiet aufgewertet

Zur Freude von Fussgängerinnen und Fussgängern, wohl auch von Zweiradfahrenden, hat die Firma Toggenburger den beliebten Vorheideweg nun wieder wie vorgesehen entstehen lassen. Allerdings nicht als Rumpelpiste wie ehedem, sondern als breiten, festgewalzten Geh- und Fahrweg, ausgekleidet mit tiefem Kieskoffer. Für Fahrzeuge allerdings nur benutzbar ab der Wittenwilerstrasse bis zur Firma Schellenbaum, nämlich auf eine Distanz von 200 Metern. Ab der Weiernstrasse besteht ein Fahrverbot.

Naherholungssuchende dürften die Wiederherstellung des Vorheidewegs zu schätzen wissen. Ist die Arrondierung des Geländes am Südhang des Heidelbergs einmal abgeschlossen, so eröffnen sich für Spaziergänge neue Perspektiven. Insbesondere in Verbindung mit dem weiter oben gelegenen Vita-Parcours, von wo sich ein ansprechender Blick über Aadorf hinweg auf die Hinterthurgauer Hügellandschaft bietet. Wird der sichtbehindernde Schutzwall noch zurückgebaut, umso besser.