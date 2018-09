OK des Wängemer WM-Zelts spendet 7000 Franken Den Erlös aus dem diesjährigen Wängemer WM-Zelt konnten die Organisatoren zwei Vereinen übergeben.

Teil des WM-Zelt-OK: Marius Derungs, Peter Sandmeier, Mitsch Badertscher und der Präsident des FC Wängi, Toni Sopi. (Bild: PD)

Das elfköpfige OK des WM-Zelts 2018 in Wängi hat während vier Wochen ganze Arbeit geleistet. An den vier Abenden, als die Schweizer Nationalmannschaft spielte, war das Zelt randvoll. Gesamthaft sahen über 5000 passionierte Fussballfans die WM-Spiele auf der Leinwand im Zelt.

Wie bereits vor vier Jahren konnte ein stattlicher Gewinn ausgeschüttet werden, der als Spende an den FC Wängi und an den wohltätigen Verein «Friends of Akwakwaa» übergeben wurde.

FC Wängi und wohltätiger Verein als Empfänger

In der Halbzeit des Meisterschaftsspiel FC Wängi – AS Calcio Kreuzlingen übergab das OK dem Präsidenten des FC Wängi einen Check über CHF 5000. Dieses Geld soll der Junioren-Abteilung zu Gute kommen. Gemeinsam wurden mögliche Verwendungszwecke diskutiert: als Beitrag für ein Trainingslager oder zur Erweiterung der neuen Ausrüstung für die Junioren.

Der Wohltätigkeitsverein «Friends of Akwakwaa» erhält 2000 Franken. Anfänglich bestand das Engagement des Vereins in der Unterstützung des Waisenheims in Ghana. In den vergangenen Jahren konzentrierte man sich auf die Ausbildung der Kinder. Dieses Jahr haben zwei Kinder die Highschool erfolgreich abgeschlossen; eines beginnt ein Medizinstudium und das andere die Polizeischule. (red)