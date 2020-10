54 neue Coronafälle im Thurgau +++ Gespräche über neue Massnahmen laufen heiss +++ Maskenpflicht an Anlässen steht zur Debatte Zwischen Bodensee und Hörnli nehmen die Coronafallzahlen weiter zu. Neue Massnahmen haben die Behörden am Donnerstag allerdings nicht kommuniziert. Mittlerweile zeichnet es sich allerdings ab, wohin die Reise gehen könnte: Maskenpflicht bei Anlässen mit über 30 Teilnehmer.

Im Bahnhof Bern müssen auch am Bahnhof Schutzmasken getragen werden. Bild: Marcel Bieri/Keystone

Mit 54 neuen Fällen hat der Thurgau einen weiteren Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Seit Beginn der Pandemie zählte der Thurgau gemäss Informationen des Kantons 1027 Fälle. Derzeit befinden sich zwölf Coronapatienten im Spital, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle verharrt weiterhin bei 19. Der letzte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus datiert im Thurgau auf den 29.Juli.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 15.10.20:

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 181 (+26)

Hospitalisiert: 12 (+2)

davon auf der Intensivstation: 2 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 1027 (+54)

Verstorben: 19 (0) — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) October 15, 2020

Vertieft man sich in die 54 neu gemeldeten Fälle, zeigt sich folgendes Bild: Eine Häufung der Neuinfektionen findet bei der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen statt, sowie bei den 50- bis 59-Jährigen. Zu wenigen Ansteckungen kommt es bei den unter 20-Jährigen und über 80-Jährigen.

Die Kurve zeigt steil nach oben. statistik.tg.ch

Heisse Diskussionen auf Twitter

Auf Twitter wird das Thema heiss diskutiert. In den vergangenen Tagen wurden Stimmen lauter, die Massnahmen fordern – etwa eine Maskenpflicht in Läden. Eine gewisse Ungeduld ist spürbar. Jemand schreibt: «Man kann die Katastrophe auch provozieren.» Ein anderer twittert: «Abwarten und Tee mit Honig trinken kann nicht Lösung sein, oder?»

Ein weiterer Nutzer mahnt zur Besonnenheit. Der Thurgau sei gut beraten, «keine Symbolmassnahmen zu erlassen». Anpacken dort, wo wirklich Ansteckungen passieren. Er vergleicht den Thurgau mit dem Kanton Jura. Trotz Maskenpflicht seit Juli habe der jüngste Kanton die vierfache Fallzahl. Und er belegt es mit einer Statistik: Pro 100'000 Einwohner verzeichnet der Kanton Thurgau am Donnerstag 19,5 Neuansteckungen, der Jura 83,1.

Koordination mit anderen Kantonen

Beim Kanton heisst es auf Anfrage: Es fänden derzeit intensive Gespräche statt. Allfällige Massnahmen würden kommuniziert, sobald sie beschlossen sind. Nun zeigt sich aber, in welche Richtung es gehen könnte: Die Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer Kantone (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) und des Fürstentum Liechtenstein (GDK Ost) schlagen ihren Regierungen ein Massnahmenpaket zur Bekämpfung des Coronavirus vor, wie sie am Donnerstag bekanntgaben.

Sie wollen damit einen Flickenteppich in der Ostschweiz vermeiden. Entscheiden müssen aber die einzelnen Kantone. Im Massnahmenkoffer finden sich folgende Instrumente – viele davon haben andere Kantone bereits eingeführt:

Maskenpflicht an öffentlichen und privaten Anlässen mit einer Teilnehmerzahl ab 30 Personen.

an öffentlichen und privaten Anlässen mit einer Teilnehmerzahl ab 30 Personen. Tanzverbot , aber keine Schliessung von Clubs und Partylokalen.

, aber keine Schliessung von Clubs und Partylokalen. Konsumation in Gastwirtschaftsbetrieben muss an einem festen Sitzplatz erfolgen.

Eine generelle Schutzmaskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen wird von den Kantonen autonom entschieden, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Auslöser für diese Massnahmen ist die Feststellung, dass viele Ansteckungen derzeit an privaten und öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. So steht es in der Mitteilung der GDK Ost.