Sport 500 Teilnehmer und drei Sportarten: Thurgauer Spieltag in Aadorf Nach zweijähriger Coronapause fand am Sonntag im Löhracker wieder ein Thurgauer Spieltag statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer duellierten sich in Volley-, Fuss- und Faustball.

Nachwuchsfussballerinnen im Aadorfer Löhracker. Bild: Christoph Heer

Volleyball und Faustball, Randsportarten zwar, aber ungemein beliebt in der Bevölkerung. Das beweist einmal mehr der Thurgauer Spieltag, welcher zum sechsten Mal stattgefunden hat. Insgesamt duellierten sich auf den Aussenfeldern und in der Halle des Sportplatzes Löhracker 35 Volleyball- und 27 Faustballmannschaften mit rund 500 Teilnehmern. Und auch das Publikum lässt nicht lange auf sich warten, über den ganzen Tag verteilt sind hundert Eltern, Geschwister, Bekannte und Freunde auf dem Areal und fiebern mit den Teams mit.

Nachwuchsfaustballer spielten ebenfalls

Für Christof Mattenberger von Faustball Affeltrangen ein überaus gelungener Sporttag. «Wir ziehen ein äusserst positives Fazit. Vom Spielbetrieb und dem Wetterglück, über das Catering bis hin zu den Zuschauermassen, das Ganze hat hervorragend funktioniert.»

Volleyball in der Halle, Fuss- und Faustball draussen. Bild: Christoph Heer

Mattenberger will es nicht unterlassen, allen Mitinvolvierten und insbesondere den Sponsoren zu danken. «Nur dank der funktionierenden Zusammenarbeit aller wurde aus diesem sechsten Thurgauer Spieltag ein unvergesslicher Anlass.»

Mitintegriert wurden die Spiele der besten Schweizer Nachwuchsfaustballer. Diese traten mit ihren Auswahlmannschaften gegeneinander an, dies in den Kategorien U-14, U-16 und U-18 – will heissen, Faustballsport vom Feinsten.