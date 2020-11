35'000 Franken für Energiesparkocher: Frauenfeld unterstützt mit einer Städtepartnerschaft ein Hilfsprojekt in Madagaskar Die diesjährigen Wahl zur Förderung eines Hilfsprojekts fiel auf «Hilfe zur Selbsthilfe: Energiesparkocher für Madagaskar». So will die Stadt dazu beitragen, die Natur auf der Insel zu schützen und die Armut der dortigen Bevölkerung zu verringern.

Stadträtin und Vorsteherin des Departements für Gesellschaft und Soziales Barbara Dätwyler (Bild: Donato Caspari)

(PD) Seit vier Jahren gehört die Stadt Frauenfeld zur Städtepartnerschaft mit Winterthur, Schaffhausen und St.Gallen. Seither arbeiten die vier Städte eng zusammen, nehmen jedes Jahr Gesuche von Hilfsprojekten entgegen und unterstützen ein Projekt.

Im Jahr 2021 erhält das Projekt «Hilfe zur Selbsthilfe: Energiesparkocher für Madagaskar» die Unterstützungssumme von insgesamt 275000 Franken, wie das Departement für Gesellschaft und Soziales von Stadträtin Barbara Dätwyler mitteilt.

Mit Solar- und Energiesparkochern will der Verein ADES (Association pour le Développement de l’Energie Solaire Suisse-Madagascar) sowohl die einzigartige Natur auf Madagaskar schützen als auch der dortigen Bevölkerung einen Weg aus ihrer grossen Armut ermöglichen. Das eingereichte Projekt «Hilfe zur Selbsthilfe: Energiesparkocher für Madagaskar» hat die Städtepartnerschaft überzeugt.

Fürs Kochen verschwindet jedes Jahr viel Wald

Madagaskar beherberge eine einzigartige Fauna und Flora mit einem hohen Anteil an endemischen Arten. Diese seien aber stark bedroht. Von den ursprünglichen Wäldern sind weniger als zehn Prozent erhalten und jährlich verschwinden mindestens weitere 120000 Hektaren Wald.

Ein grosser Teil des geschlagenen Holzes wird für das Kochen über dem offenen Feuer verwendet, denn nur eine Minderheit von ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung verfügt über einen Zugang zu Strom.

Genau dort will das Projekt von ADES ansetzen. Die vom Verein zum Teil vor Ort produzierten und verkauften Solar- und Energiesparkocher vermindern den Bedarf an Holz und Holzkohle um mehr als die Hälfte. Damit würden sie nicht nur das Budget vieler heimischer Familien schonen, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So reduziere ein ADES-Energiesparkocher rund drei Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr.

Ein ADES-Energiesparkocher im Einsatz bei einer Familie in Madagaskar. (Bild: PD)

Daneben erleichtern die Kocher vor allem Frauen und Mädchen den Arbeitsalltag. Pro Jahr fallen gegen 600 Arbeitsstunden weg, die sonst fürs Sammeln von Holz aufgewendet werden müssten. Begleitet wird das Kocher-Programm von einer Sensibilisierungskampagne für Umweltthemen, Umweltunterricht an öffentlichen Schulen und einem partizipativen Aufforstungsprogramm.

Gemeinderat entscheidet bei Budgetdebatte mit

Bis jetzt hat ADES 258000 Solar- und Energiesparkocher in Madagaskar verkauft, wovon 1,4 Millionen Menschen profitieren konnten. Da die Nachfrage zunimmt, hat der Verein entschieden, die Produktion zu steigern.

Die Städtepartnerschaft unterstützt diese Bestrebungen. Auf Winterthur entfallen dabei 108000 Franken, auf St.Gallen 84000 Franken, auf Schaffhausen 48000 Franken und auf Frauenfeld 35000 Franken, sofern der Gemeinderat dem Betrag im Rahmen des Budgetvoranschlages 2021 zustimmt.