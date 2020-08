30 Sekunden schneller: Die Stadt Frauenfeld zieht drei Jahre nach Einführung der ersten Busspur im Kanton Bilanz Seit drei Jahren existiert zwischen Bahnhofauffahrt und Schweizerhof-Kreisel eine Busspur. Sie zeigt Wirkung, doch die Stadt will mehr.

Robert Scherzinger, Leiter Stadtbus, vor der Busspur auf der Bahnhofstrasse. Im Hintergrund der Schweizerhof-Kreisel. Bild: Andrea Stalder

Im Fahrplan ist für die rund 500 Meter zwischen den Haltestellen Bahnhofplatz und Jugendmusikschule eine Minute eingeplant. Das Problem: Im Abendverkehr brauchen Stadtbusse und Postautos für dieselbe Strecke meist doppelt so lange. Der Grund: Der Schweizerhof-Kreisel ist überlastet, und es kommt zu Rückstau. Robert Scherzinger, Leiter Stadtbus sagt:

«Die Verlustzeit beträgt bis zu 80 Sekunden.»

Führe die Verspätung am Ende dazu, dass Passagiere einen Anschluss verpassten, sei das unbefriedigend.

Um Zeit gutzumachen, richteten Kanton und Stadt im Juni 2017 zwischen Bahnhofauffahrt und Schweizerhof-Kreisel deshalb die erste Busspur im Thurgau ein. Und wie sich zeigt, hat sie sich bewährt. Dank der 60 Meter langen Busspur auf der Bahnhofstrasse kann der öffentliche Verkehr den Rückstau überholen.

Davon profitieren insgesamt drei Stadtbus- und sechs Postautolinien. Scherzinger sagt:

«Bei hohem Verkehrsaufkommen beträgt der Zeitgewinn durchschnittlich eine halbe Minute.»

Dieser entspreche den Erwartungen, die man vor der Einführung der Busspur gehabt habe. Er fügt hinzu:

«Wir hätten aber gerne eine noch grössere Wirkung.»

Busspur soll sich mit dem Kasernenareal verändern

Bei der aktuellen Busspur handelt es sich um eine Zwischenlösung. Vorerst wurde jene Spur, die zuvor vom motorisierten Individualverkehr genutzt worden war, zur Busspur umfunktioniert. Der motorisierte Individualverkehr fährt seit drei Jahren auf einer Mittelspur.

Diese Lösung ging zu Lasten des Linksabbiegers auf das Obere Mätteli. Stadteinwärts müssen die Autofahrer seither den kleinen Umweg über den Kreisel vor dem Tunneleingang nehmen, um auf den Parkplatz zu gelangen.

Doch mit der geplanten Umnutzung des Kasernenareals soll sich auch die bestehende Busspur verändern. Im Endzustand wird sie in die Mitte der Fahrbahn rücken. Die Vorteile für den öffentlichen Verkehr: Einerseits sind die Busse und Postautos auf Höhe der Einfahrt in den Schweizerhof-Kreisel vortrittsberechtigt und müssen andererseits keinen Fahrstreifenwechsel mehr vornehmen, was eine ruhigere Fahrt zur Folge hat.

Bus oder Postauto werden zu Pulkführern

Zurück zum aktuellen Problem: Denn die abendliche Überlastung des Schweizerhof-Kreisels hat auch Auswirkungen auf den Verkehr stadteinwärts. Bei der Haltestelle Jugendmusikschule an der Zeughausstrasse wurden Busse und Postautos jeweils von anderen Fahrzeugen überholt und gerieten auf diese Weise ins Hintertreffen. Bis zu 30 Sekunden betrug der Zeitverlust.

Um dem entgegenzuwirken, wurde vor drei Jahren die bestehende Mittelinsel um zehn Meter verlängert. Seither ist hier Schluss mit Überholen. Damit würden Bus oder Postauto zu Pulkführern, sagt Scherzinger. Sprich:

«Die Massnahme räumt den Verkehr ziemlich gut aus dem Weg.»

So werden an dieser Stelle 15 Sekunden eingespart.

Die beiden Massnahmen ergeben insgesamt also einen Zeitgewinn von knapp einer Minute. Immerhin, doch es bleibt eng. «Nebst den Massnahmen wollen wir deshalb zusätzlich den Fahrplan 2020 minim anpassen», sagt Scherzinger. Sicher ist sicher.