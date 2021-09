Frauenfeld Kaff-Pavillon: 240'000 Franken für Kultur auf dem Unteren Mätteli Der Thurgauer Regierungsrat unterstützt den geplanten Kaff-Pavillon mit einem Betrag aus dem Lotteriefonds. Er ist der Meinung, das Kulturlokal ist ein Gewinn bis über die Grenzen der Region Frauenfeld.

Visualisierung des geplanten Kaff Kultur-Pavillons auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat dem Projekt des Vereins Kaff in Frauenfeld einen Beitrag aus dem Lotteriefonds von 240'000 Franken gewährt. Der Verein will auf dem Unteren Mätteli in Frauenfeld einen Neubau erstellen, um das Kulturprogramm weiterführen zu können, teilt der Regierungsrat diese Woche mit.

Seit 2004 gibt es in Frauenfeld den Verein Kaff (Kulturarbeit für Frauenfeld). Auf ehrenamtlicher Basis organisiert ein professionell aufgestelltes Team ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit jährlich rund 100 Veranstaltungen. Im Juni 2020 musste das Kaff wegen der Beendigung des Mietvertrags an der Grabenstrasse seine Türen schliessen. Um das Fortbestehen des Kulturlokals zu sichern, hat der Verein das Projekt «Kaff auf Dauer» initiiert, das die Erstellung eines Neubaus und die Weiterführung des Kulturprogramms des Kaff vorsieht.

Funktionaler, modular aufgebauter Holzneubau

Auf dem Unteren Mätteli soll ein funktionaler, modular aufgebauter Neubau aus Holz erstellt werden, der sämtlichen Anforderungen an Architektur, Hindernisfreiheit, Nachhaltigkeit und Schallschutz entspricht.

Das Kaff biete ein breites Kulturprogramm insbesondere für jüngere Menschen an und sei so ein wichtiger Bestandteil der Thurgauer Kulturlandschaft. Die Erhaltung und Weiterentwicklung des Kulturlokals ist aus Sicht des Regierungsrats ein Gewinn für die Region Frauenfeld und den ganzen Kanton. Deshalb hat der Regierungsrat einen Lotteriefondsbeitrag von 240'000 Franken für die Bühneninfrastruktur, Licht- und Tonanlage, Bühnenvorhänge und -konstruktionen, Baumassnahmen für die Akustik, Konzertbestuhlung und den Backstagebereich gewährt.

Die kantonale Kulturkommission unterstützt diesen Antrag. Die Gesamtkosten des Neubauprojekts belaufen sich auf 900'000 Franken. Auch die Stadt Frauenfeld unterstützt das Vorhaben, zudem konnte der Verein durch ein Crowdfunding 110'000 auftreiben. Weiter beteiligt er sich mit Eigenmitteln, die aus dem Vereinsvermögen und von weiteren Stiftungen und Geldgebern stammen. (red)