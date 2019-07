22-Jähriger Thurgauer arbeitet als Bestatter: «Der Prozess der Verwesung ist hoch interessant»

(gbo) Die Verantwortlichkeit und die Kostenbeteiligung einer Bestattung sind schweizweit nicht einheitlich geregelt. So werden die Kosten für Todesanzeige, Sarg, Überführung, Einäscherung, Grabplatz und Grabkreuz in der Ostschweiz häufig von den Gemeinden übernommen. Nur «Sonderwünsche» können nicht mit abgedeckt werden.



Es gibt aber auch Kantone, bei welchen die Gemeinden kaum etwas bis gar nichts zahlen. So etwa in Bern. Bestattung und Grab zusammen können dort schnell zwischen 2500 und 15000 Franken kosten. Oft müssen sich die Angehörigen auch selbst beim Bestatter melden und die weiteren Schritte organisieren. Im Thurgau regelt das meist die Gemeinde.

Feuer- oder Erdbestattung

In der Schweiz gibt es hauptsächlich zwei Bestattungsarten: die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Bei der Erdbestattung wird die verstorbene Person in einem Sarg auf einem Friedhof in die Erde gelegt. Zur Auswahl stehen oftmals Einzel-, Familien- oder Gemeinschaftsgräber. Ein Grab wir meist nach etwa 20-25 Jahren wieder ausgehoben.

Bei der Feuerbestattung, einer sogenannten Kremation, werden die Überreste eingeäschert und die Asche anschliessend in eine Urne gegeben. Die Urne darf in der Schweiz zu Hause oder auf dem Friedhof aufbewahrt werden. Zudem ist das Verstreuen der Asche in der Natur in der Schweiz grundsätzlich erlaubt, sofern die öffentlichrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.