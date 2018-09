20 Jahre Thurgauer Apfelkönigin: Ein Blick zurück auf die Anfänge Seit 20 Jahren wird die Thurgauer Apfelkönigin gekrönt. Anfangs wurde sie national nicht ernst genommen. Nun gehört sie zu den wichtigsten Schweizer Figuren. Dinah Hauser

Diese Krone ziert den Kopf der aktuellen Thurgauer Apfelkönigin Marion Weibel. (Bild: Stefan Beusch)

Die Apfelkönigin gehört zum Thurgau wie der Leu. Auch dieses Jahr findet die Wahl an der Wega in Weinfelden statt. Das war aber nicht immer so. Erst vor 20 Jahren wurde die erste Botschafterin des Apfelkantons gekrönt. Damals wurde sie noch national belächelt, sagen die Initiatoren. Nichtsdestotrotz haben sie weitergemacht und mittlerweile ist die Thurgauer Königin über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Manch einer munkelt, dass sie nebst der Miss Schweiz die bedeutendste Königin des Landes ist.

Angefangen hatte alles, als Walter Hungerbühler, damaliger Direktor der Obstverarbeitungsgenossenschaft Egnach, erfuhr, dass im süddeutschen Raum, genauer in Kressbronn, Apfelköniginnen gekrönt werden. Er nahm drei weitere Leute mit ins Boot: seinen damaligen Mitarbeiter Bruno Ackermann, Peter Widmer, ehemaliger Präsident des Thurgauer Obstverbandes, und Bruno Hugentobler, damaliger Leiter der Fachstelle Obstbau. «Ich habe mit anfangs begrenzter Begeisterung zugesagt», sagt Hugentobler. Widmer fand die Idee von Anfang an gut.

Alsdann wurden die süddeutsche Apfelkönigin und der zugehörige Präsident eingeladen, um das Projekt vorzustellen. Die Apfelkönigin von Kressbronn wurde vom Publikum auf zwei Jahre gewählt. «Wir wollten das so nicht. Deswegen entschieden wir uns für eine Jury-Wahl und eine Amtszeit von einem Jahr», sagt Peter Widmer. Damit hätten sie dann auch gute Erfahrungen gemacht.

Angst, dass niemand teilnimmt



Sponsoren waren schnell gefunden und das Projekt war aufgegleist. Einzig Kandidatinnen fehlten noch. «Daher haben wir im Vorfeld ein paar junge Frauen gefragt, ob sie im Notfall einspringen würden, falls es zu wenige Anmeldungen gibt», sagt Hugentobler. Diese Angst hatte sich als unbegründet herausgestellt und schon bald wurde Sonja Schär an der Wega 1998 zur ersten Thurgauer Apfelkönigin gekrönt.

Peter Widmer übernahm das Präsidium, Bruno Ackermann die Organisation der Jurierung und der Krönung und Bruno Hugentobler die Einsatzplanung. Er sass anfangs noch selbst in der Jury. Hugentobler sagt:

«Peter Widmer und mir lag am Herzen, dass die Apfelkönigin keine Fachfrau sein soll.»

Viel wichtiger war den Initianten das sichere Auftreten. Als Juror hatte Hugentobler jeweils darauf geachtet, was die Kandidatinnen in den ersten beiden Sätzen bei der Vorstellungsrunde sagten. «Eine Apfelkönigin muss freundlich, spontan sowie gut im Umgang mit Leuten sein.» Das Aussehen trete dann in den Hintergrund. Laut seinem Kollegen Peter Widmer waren 10 bis 15 Einsätze pro Jahr geplant. «Wir sagten uns: ‹Nach fünf bis zehn Jahren ziehen wir Bilanz›», sagt Widmer. Mittlerweile sind es 50 bis 60 Einsätze. Seit 2010 liegt die Organisation bei «Thurgau Tourismus». Dieses Jahr gingen über 60 Bewerbungen ein. Einigen Preisträgerinnen bot die Wahl gar ein gutes Sprungbrett für ihre berufliche Karriere.

Sonja Rechberger-Schär wurde 1998 zur ersten Thurgauer Apfelkönigin gekrönt. (Bild: PD) Corinne Straub übernahm nach ihrer eigenen Wahl 2002 für 10 Jahre die Moderation. (Bild: PD) Nadja Anderes (2012 bis 2013) ist für das Management ihrer Nachfolgerinnen verantwortlich. (Bild: PD) Angela Stocker hatte mit 62 Einsätzen in ihrem Amtsjahr 2016 bis 2017 die meisten Einsätze. (Bild: PD) Marion Weibel ist die amtierende Apfelkönigin. (Bild: PD) 5 Bilder Die fünf wichtigsten Apefelköniginnen

«Die Apfelkönigin hat sich als Botschafterin etabliert»



Anfangs war die Apfelkönigin noch im Privatauto unterwegs, wurde aber schon entlöhnt. «Mit der Zeit wurden der Apfelkönigin dann auch ein Auto und Kleider zur Verfügung gestellt und die Entlöhnung angehoben», sagt Peter Widmer. Er sieht den Erfolg sehr positiv: «Die Apfelkönigin hat sich zu einem guten Werbeträger und als Botschafterin des Thurgaus etabliert.»

Irgendwann werde man aber aufhören müssen, wenn die Nachfrage und Sponsoren abnehmen. Hugentobler stimmt zu. Beiden ist es wichtig, dass die Organisatoren ein Gespür haben, wann dieser Zeitpunkt da ist. Hugentobler sagt:

«Es soll nicht auf Teufel komm raus eine Apfelkönigin gewählt werden. Wenn es nicht mehr klappt, dann findet man besser eine neue Lösung.»



Anwärterinnen empfiehlt Hugentobler, sich Zeit zu nehmen. Es gebe Dinge, die im Amtsjahr kürzertreten müssen, denn eine Apfelkönigin ist viel unterwegs. «Es ist wichtig, dass sie und ihr Umfeld wissen, was auf sie zukommt. Spielt beispielsweise der Arbeitgeber nicht mit, dann ist das sehr ungünstig», sagt Hutgentobler.

Widmer rät jungen Apfelköniginnen offen und freundlich zu sein und auf die Leute zuzugehen. «Das macht jede auf ihre Art und das ist auch gut so. Wir hatten nie den Anspruch, dass alle gleich sein müssen», sagt Widmer.