Das Sportnetz Frauenfeld verlieh den Frauenfelder Sportpreis an Kunstturnerin Lilli Habisreutinger. Sportnetz-Präsident Hanu Fehr sprach mit der 17-jährigen Preisträgerin am Telefon, da diese wegen Krankheit nicht an der Ehrung teilnahm. Das Preisgeld von 1000 Franken holte Mutter Regula Habisreutinger ab. (mao)