17 Brände in Riedt bei Erlen: 50-Jähriger steht heute vor dem Bezirksgericht Weinfelden Wegen mehrfacher Brandstiftung, mehrfacher versuchter Brandstiftung und mehrfacher Sachbeschädigung steht heute ein 50-jähriger Thurgauer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Ida Sandl

Auch dieser Brand von mehreren Holzpaletten vor einer Lagerhalle in Riedt bei Erlen im September 2017 wird dem Beschuldigten zur Last gelegt. (Bild: Kapo)



Der Mann, der heute vor dem Bezirksgericht Weinfelden steht, hat Riedt bei Erlen in Atem gehalten. Drei Jahre - von März 2016 bis Januar 2019 - soll er Holzstapel, Schuppen, Abfall und zuletzt sogar eine Garage in Brand gesteckt haben. Nur dem frühen Entdecken des Feuers und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr sei es zu verdanken, dass der Brand nicht auf das Wohnhaus übergegriffen habe, heisst es in der Anklageschrift. Beim Versuch die brennenden Holzgranulatballen wegzuziehen, wurde der Eigentümer des Anwesens verletzt.

Porsche und Audi Q5 beschädigt

Angefangen hat die Brandserie im März 2016 mit einem Holzschuppen. Das Feuer wurde früh genug entdeckt und von den Anwohnern gelöscht, bevor der Holzschuppen völlig abgebrannt ist. Etwa einen Monat später soll der Beschuldigte einen Kuh-Bag, in dem Plastikabfall gesammelt wird, angezündet haben. Zweimal habe er die Station des Rasenroboters vor seiner eigenen Wohnung in Brand gesetzt. Mehrfach soll der Mann Autos beschädigt haben. So habe er einen weissen Porsche Boxter mit roter Farbe besprüht, oder einen Audi Q5 verkratzt.

Das Bezirksgericht hat für die Verhandlung einen ganzen Tag reserviert. Das Urteil soll am Dienstag, 29. Oktober, eröffnet werden.