150 Jahre Thurgauer Kantonalbank Von der Einnehmerei zum Mobile Banking Schon in der Gründungszeit pflegte die TKB ein dichtes Vertriebsnetz; über die Filialen entschied hundert Jahre lang der Grosse Rat.

Der Hauptsitz der Thurgauer Kantonalbank circa 1965. PD

Die Beratung des Gesetzes über die Thurgauer Kantonalbank (TKB) sorgte vor 150 Jahren im Grossen Rat für rote Köpfe. Dabei ging es nicht um Grundsatzfragen, sondern um den Standort des Hauptsitzes der geplanten Bank. Der Regierungsrat hatte die Gemeinden eingeladen, Offerten zu machen.

Weinfelden und Romanshorn sahen wirtschaftlichen Vorteile, wenn sich die neue Bank in ihrer Gemeinde befinden würde. Gegenseitig überboten sie sich mit Zugeständnissen. Weinfelden offerierte, das künftige Bankgebäude zu bauen und zehn Jahre kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Rückblick auf die TKB-Geschichte – Teil 2 Die Thurgauer Kantonbank feiert im laufenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. In einer dreiteiligen Serie beleuchtet der Historiker Adrian Scherrer im Auftrag der TKB die Entwicklung der Bank seit der Gründung 1871. Bereits erschienen ist ein Beitrag zur Verbindung der Bank mit der Wirtschaft. (red)

Auch Romanshorn signalisierte, kostenlos Räume bereitzustellen. Aber Weinfelden doppelte nach und bot die gemeindeeigene Sparkasse, die «Vorschusskasse Weinfelden», zur Übernahme an. Sie sollte mit einer Bilanzsumme von 1,2 Millionen Franken den Grundstock für die Kantonalbank bilden.

Schliesslich entschied der Grosse Rat hauchdünn mit einer Stimme Unterschied für Weinfelden. Die heftige Debatte über den Standort des Hauptsitzes zeigt, dass die Nähe zu den Kundinnen und Kunden die TKB von Anfang an beschäftigte.

Die Bank musste die Eröffnung von Filialen über 100 Jahre lang dem Grossen Rat zur Genehmigung vorlegen. Dadurch wurden Standortentscheide immer wieder zu einem Politikum.

Der Entscheid, Weinfelden den Zuschlag für den TKB-Hauptsitz zu geben, führte zu grosser Enttäuschung im Oberthurgau. Diese verschwand erst, als die Bank 1893 in Romanshorn eine Filiale eröffnete und 1895 mit der Übernahme der Sparkasse des Bezirks Bischofszell auch in Amriswil und Bischofszell Niederlassungen errichtete.

Posthalter übernehmen die Einnehmereien in den Dörfern

Im 19. Jahrhundert war die Mobilität noch gering. Um Kundinnen und Kunden zu gewinnen, musste die TKB in den Dörfern präsent sein. So eröffnete sie 1876 im ganzen Kanton dreissig «Einnehmereien». Bei diesen nebenamtlich geführten Geschäftsstellen waren nur Ein- und Auszahlungen von Sparheften möglich.

Geführt wurden sie von Personen, die im Dorf gut verankert waren: Lehrer, Pfarrer, Käserei-Inhaber oder Posthalter. Im Lauf des 20. Jahrhunderts nahmen die Posthalter aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Zahlungsverkehr überhand, sodass bis in die 1970er-Jahren fast alle Einnehmereien in Poststellen zu finden waren.

Die Verwaltung von Spareinlagen war im 19. Jahrhundert neben dem Hypothekargeschäft das wichtigste Angebot der TKB. Weil es noch keine Sozialversicherungen gab, dienten die Spargelder auch der Vorsorge. Dies änderte sich erst, als ab 1972 die gesetzliche Grundlage für die zweite Säule eingeführt und 1985 die berufliche Vorsorge obligatorisch wurde.

Im gleichen Zeitraum veränderte sich auch der Zahlungsverkehr. Die Löhne wurden immer seltener bar ausbezahlt. Das Lohnkonto hielt Einzug und das Sparheft verlor stark an Bedeutung. Der Zahlungsverkehr entwickelte sich im Lauf der 1970er-Jahre zum eigentlichen Massengeschäft, das nur mit Investitionen in die automatisierte Datenverarbeitung zu bewältigen war.

Der erste Bancomat ging 1969 am Hauptsitz in Betrieb

Der Auf- und Ausbau der Informatik führte zu einer engeren Zusammenarbeit unter den Kantonalbanken und zum Anschluss an nationale und internationale Datennetze. Zudem war die Informatik auch Grundlage für die Bancomaten und ermöglichte schliesslich das E-Banking.

Den ersten Bancomaten im Thurgau hatte die TKB zwar schon 1969 am Hauptsitz in Weinfelden in Betrieb genommen. Aber bis ein Grundnetz im ganzen Kanton in Betrieb war, dauerte es mehr als ein Jahrzehnt.

Die Automatisierung veränderte das Bankgeschäft in den 1980er- und 1990er-Jahren. Neben die Standardangebote traten nun Konti für bestimmte Kundengruppen wie Senioren oder Studierende. Und die zunehmende Komplexität der Finanzwelt rückte die Beratung in den Vordergrund.

Dies führte ab Mitte der 1990er-Jahre zu Umbauten in den meisten Niederlassungen: Es entstanden Beratungszonen, während die Schalterbereiche zugunsten Selbstbedienung reduziert wurden. In den Einnehmereien waren Beratungsangebote hingegen nicht möglich.

Diese wurden bis 1998 fast alle geschlossen, zumal die Post mehr und mehr zur Mitbewerberin wurde. Im Gegenzug baute die TKB das Netz eigener Geschäftsstellen aus – auf den heutigen Stand von 29 Geschäftsstellen.

Filialkommission befand über Kredite

Bis 1995 hatte jede Filiale ihre eigene Filialkommission, die über die Geschäfte der jeweiligen Niederlassung wachte und bei Kreditvergaben mitentschied – ähnlich wie es der Bankrat damals für die gesamte Bank tat. Die Kommissionen bestanden aus drei Personen: Einem Mitglied des Bankrats und zwei lokalen Persönlichkeiten, die der Bankrat wählte.

Alte Rechenmaschine. PD

Anpassung von Namen und Marke 1964 gab eine Gesetzesrevision der TKB mehr unternehmerische Freiheit. Börsen- und Wertschriftengeschäfte sowie die Vermögensverwaltung bekamen mehr Gewicht, während das Sparheft an Bedeutung verlor. Zudem erforderte der Aufbau der elektronischen Datenverarbeitung in den 1970er-Jahren massive Investitionen. In den folgenden Jahren erfolgte ein grundlegender Wandel: Aus der Spar- und Hypothekenbank wurde eine moderne Universalbank für Private, Firmen und das Gewerbe. Diesen Wandel machte die Bank mit einem neuen Markenauftritt und einem neuen Logo nach aussen sichtbar. 1988 wurde aus der «Thurgauischen Kantonalbank» die «Thurgauer Kantonalbank».

Die TKB konnte somit lokale Meinungsführer in die Geschäftstätigkeit einbinden und so die Verankerung der Bank in der Bevölkerung stärken. Aber die Struktur war schwerfällig und zog eine Politisierung nach sich. Als mit einer Änderung des TKB-Gesetzes 1996 eine stärkere Trennung der strategischen und der operativen Verantwortung eingeführt wurde, wurden die Kommissionen aufgehoben.

1988 wurde die Thurgauische Kantonalbank zur Thurgauer Kantonalbank. PD

Während Kundennähe bis in die 1990er-Jahre meist als örtliche Nähe verstanden wurde, wandelte sich dies im Zuge der neuen digitalen Möglichkeiten. Die wachsenden Bedürfnisse der Kunden und auch die abnehmende Bedeutung des klassischen Zinsgeschäfts seit der Finanzmarktkrise von 2007 forderten die TKB heraus, laufend neue Angebote zu schaffen.

Vorsorgelösungen für spezifische Lebensphasen, Familienangebote, aber auch digitale Services wie Mobile Banking oder Online-Finanzassistenten zeigen, dass Kundennähe heute auch heissen kann, die individuellen Alltagsbedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen und sie in spezifische Dienstleistungen umzusetzen.