100-Jahr-Jubiläum Und er bewegt sich weiter: Der demütige Wehrmann des Soldatendenkmals in Frauenfeld ist neu Sinnbild für Frieden und gemeinschaftliche Pandemiebewältigung Vor einem Jahrhundert mitunter ein Symbol des Bürgertums gegen die Arbeiterinnen und Arbeiter, nun bei der Jubiläumsfeier am Mittwochabend ein Denkmal für den Frieden und das Miteinander in Frauenfeld sowie auf der ganzen Welt: Das Soldatendenkmal in der Vorstadt hat einen Bedeutungswandel durchgemacht.

Ein Ehrenzug der Informatikrekrutenschule S61 hat am Soldatendenkmal einen Kranz niedergelegt. Bild: Tobias Garcia

200 statt 20'000. Die Einweihung des Soldatendenkmals am 16. Oktober 1921 zog die Massen an, während sich am Mittwochabend zum Gedenkanlass im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums eine vergleichsweise kleine Gruppe Interessierter eingefunden hat.

Die für die Gedenkfeier aufgestellten Namenstafeln aus Bronze. Bild: Tobias Garcia

Dafür stehen wie 1921 die Bronzetafeln mit den Namen der verstorbenen Thurgauer Soldaten. Gegen 19 Uhr ist die Besucherschaft verschwunden. Mitarbeiter des Werkhofs und der Veranstaltungstechnikfirma räumen ab. Da verladen Soldaten die Tafeln mit den Namen aus dem Ersten Weltkrieg (und nachträglich ergänzt um die verstorbenen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg) auf Paletten. Sie gehen wieder zurück ins Historische Museum Thurgau, die rund 220 Namen. Was denkt sich wohl der demütig kniende Soldat mit dem Stahlhelm, der im Ersten Weltkrieg noch gar nicht Teil der Ausrüstung war, sondern erst während des Landesstreiks? Sein Helm wurde immer wieder mit neuer Symbolik gefüllt.

Prominenz aus Politik, Kirche und Militär ist zugegen

Halten ein Friedensgebet: Sami Missimi (Islamische Gemeinschaft Frauenfeld), Samuel Kienast (evangelisch Frauenfeld), Vizepräsidentin Elsbeth Aepli Stettler, Waffenplatzkommandant Felix Keller und Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: Tobias Garcia

Die Stadt Frauenfeld hat eingeladen, die Feier steht im Zeichen des Friedens und Gemeinsinns, nicht zuletzt bei der aktuellen Pandemiebewältigung. Nebst Stadtpräsident Anders Stokholm sprechen Vizepräsident Elsbeth Aepli Stettler, Waffenplatzkommandant Felix Keller und als religiöse Vertreter Thomas Markus Meier (theologischer Leiter Pfarrei St.Anna, Frauenfeld), Samuel Kienast (evangelischer Pfarrer, Frauenfeld) sowie Sami Missimi (Imam der Frauenfelder Moschee Mesxhidi-Nur). Auch weitere Mitglieder des Frauenfelder Stadtrats, Gemeinderatspräsident Claudio Bernold sowie Regierungsrätin Cornelia Komposch und Dominik Knill, der neue Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, sind zugegen.

Die Feier ist besinnlich und bewegend, immer wieder gibt es Momente der Stille. Stadtpräsident Stokholm sagt, man sei hier, um Danke zu sagen. Damit man den Frieden auch in Zukunft bewahren könne. Er spricht vom Verbindenden der Geste des Soldaten. Diese sei auch heute aktuell. Stokholm meint den Kniefall gegen Rassismus, das Symbolbild der weltweiten Black-Lives-Matter-Bewegung.

Ein Zug der Frauenfelder Informatikrekrutenschule S61. Bild: Tobias Garcia

«Krisen können wir nur durch gelebte Gemeinschaft bewältigen.»

Das sagt Vizepräsidentin Aepli Stettler. Man sei hier versammelt, um den Menschen zu gedenken, die Angehörige an Corona verloren haben. Bislang starben in der Schweiz 11'500 Menschen an Covid-19, bei der Spanischen Grippe vor hundert Jahren gab es 25'000 Todesopfer zu beklagen. Meier von der Pfarrei St.Anna spricht von der Zeit des Ersten Weltkriegs als einem «Weltenbrand sondergleichen». Er erinnert an die Schützengraben, die so nah gegenüber lagen, dass man den Feind hörte, aber nicht verstand.

Nach Erstem Weltkrieg entstanden in der Schweiz Soldatendenkmäler

Thomas Markus Meier (theologischer Leiter der Pfarrei St.Anna, Frauenfeld). Bild: Tobias Garcia

Die historische Forschung geht davon aus, dass das Vergessen eines Denkmals bereits mit dessen Einweihung beginnt. Nicht so in Frauenfeld. Das Soldatendenkmal in der Vorstadt ist nicht ausrangiert, sondern weiter im Aktivdienst. Das Denkmal aus Mägenwiler Muschelkalk des bekannten Frauenfelder Bildhauers Otto Schilt ist präsent im Stadtbild, auch durch eine gleichnamige Bushaltestelle.

Konrad Kuhn, Historiker und Kulturwissenschafter. Bild: PD

Der Schweizer Historiker und Kulturwissenschafter Konrad Kuhn (aktuell mit einer Assistenzprofessur an der Uni Innsbruck) hatte sich im Rahmen der 2016er-Sonderausstellung des Historischen Museums Thurgau zum Ersten Weltkrieg auch mit dem Frauenfelder Soldatendenkmal befasst. Wie er sagt, gab es im Ersten Weltkrieg keine auf dem Schlachtfeld gefallene Schweizer.

«Ein einziger Grenzsoldat starb an den Folgen eines verirrten Schusses.»

Jedoch fielen über 3000 Schweizer Soldaten Krankheiten, primär der Spanischen Grippe, und Unfällen zum Opfer. Trotz der fehlenden Kriegstoten könne man auch in der Schweiz von einer eigentlich traumatischen Erfahrung sprechen, sagt Kuhn. Nach dem Krieg gab es in «Ermangelung echter Toten» einen Bedarf an «Gefallenen».

Krieg um ein Jahr verlängert, um zu zivilem Gehorsam zu mahnen

Niederlegung des Kranzes. Bild: Tobias Garcia

In Frauenfeld stand ein bürgerliches Komitee aus Offizieren und Unteroffizieren hinter der Initiative zum Soldatendenkmal. In Frauenfeld und auch andernorts sind die Jahreszahlen «1914–1919» gesetzt. Das zeigt laut Kuhn exemplarisch den Graben zwischen dem Bürgertum und der Arbeiterschaft auf. Das Bürgertum hatte den Weltkrieg rückwirkend um den Landesstreik von Ende 1918 verlängert, um diese linke Erschütterung der bürgerlich-konservativen Ordnung. Die Soldatendenkmäler sollten damals also nicht nur vergangenheitsorientiert erinnern, sondern gegenwartsorientiert zu zivilem Gehorsam gegenüber der herrschenden Ordnung mahnen.

Eine neue Aktualisierung des Frauenfelder Soldatendenkmals gab es 1952 mit der Ergänzung der Toten aus dem Zweiten Weltkrieg. 1995, bei der Zweit-Weltkrieg-Gedenkfeier, sprach der damalige Regierungsrat Roland Eberle davon, dass das Denkmal auch «als Erinnerung an die Entbehrungen des Krieges an sich» zu verstehen sei. 1998 fiel das Soldatendenkmal anlässlich des Armeetags in Frauenfeld einem Farbanschlag links-pazifistischer Kreise zum Opfer.

Das Soldatendenkmal in der herbstlichen Abendsonne. Bild: Tobias Garcia

Im Jahr 2011 wurde dem Soldatendenkmal eine nächste Bedeutungsverschiebung zugesprochen: Es wurde zum Kunstobjekt. Nach der Restaurierung wurde es neu platziert, und eine Partnerskulptur des Basler Künstlers Peter Suter wurde aufgestellt. Diese sollte gemäss Kunst-am-Bau-Dossier des neuen Staatsarchivs das Schilt-Denkmal «dialogisch komplettieren». Damals wurden die Namenstafeln aus Bronze ins Historische Museum Thurgau überführt, «musealisiert», wie Staatsarchivar Andrè Salathé sagt, welcher der Baukommission des neuen Staatsarchivs angehörte. Die Kommission habe das Denkmal entsakralisieren wollen, um die skulpturale Qualität hervorzuheben.