Aus nach 403 Jahren: Das Kloster St.Scholastika in Tübach schliesst

Die Kapuzinerinnen des Klosters St.Scholastika in Tübach fühlen sich nicht mehr in der Lage, das Kloster weiter zu führen. Die sechs Schwestern übersiedeln deshalb nach St.Gallen ins Kloster Notkersegg. Was mit der denkmalgeschützten Anlage in Tübach passiert, ist noch offen.