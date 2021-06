«Frauen schreiben Geschichte» «Der Kampf ist noch nicht zu Ende»: Drei Politikerinnen aus der Ostschweiz äussern sich zu 50 Jahren Frauenstimmrecht Vor 50 Jahren wurde die Schweiz zur ganzen Demokratie, als auch der weiblichen Hälfte der Bevölkerung das Stimmrecht zugesprochen wurde. Karin Keller-Sutter, Laura Bucher und Maria Pappa äussern als heutige Politikerinnen ihre Gedanken zum Thema.

Im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseum beim Festakt zur Ausstellung «Klug und Kühn – Frauen schreiben Geschichte».

Bilder: Michel Canonica

«Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Nationalrätinnen, Frau Bürgerratspräsidentin» – Die Begrüssung, die normalerweise als Standardfloskel heruntergeleiert wird, betonen die Rednerinnen an diesem Freitagabend besonders deutlich. Denn: «Man muss die Frauen begrüssen, wenn sie da sind», sagt Bundesrätin Karin Keller-Sutter in ihrer Ansprache am Festakt zur Ausstellung «Klug und Kühn – Frauen schreiben Geschichte» über 50 Jahre Frauenstimmrecht.

In der Begrüssung von Stadtpräsidentin Maria Pappa werden die anwesenden Frauen zu Alltagsheldinnen, Kämpferinnen, Visionärinnen. Die Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum wurde vom Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz konzipiert und im März eröffnet. Der Festakt dazu musste wegen der Covid-Schutzmassnahmen auf später verschoben werden. Am Freitagabend würdigten drei Politikerinnen den Kampf, den die Frauen während mehrerer Jahre geführt, und 1971 gewonnen hatten, und der es ihnen nun ermöglicht, heute als Politikerinnen hier zu sprechen.

Kein einfacher Weg

Bundesrätin Karin Keller-Sutter



Dass der Festakt verschoben werden musste, fand Keller-Sutter nicht tragisch:

«Was sind schon drei Monate, wenn man sieht, wie viele Jahre die Schweizer Frauen haben warten und kämpfen müssen, bis die Schweizer Männer 1971 endlich bereit waren, den Frauen ihr fundamentales Bürgerrecht zuzugestehen?»

Es sei bemerkenswert, dass es so lange dauerte, bis die Schweizerinnen mitbestimmen durften, vor allem wenn man bedenkt, dass die Schweiz bereits 123 Jahre zuvor zur Demokratie wurde. «Aber erst mit der Einführung des Frauenstimmrechts ist die Schweiz zu einer ganzen Demokratie geworden.» Dank dieses jahrelangen Kampfes ist es möglich, dass Karin Keller-Sutter als Bundesrätin hier sprechen kann. Möglich, aber der Weg dahin war nicht einfach: «Ich musste mich gegen meine männlichen Kollegen durchsetzen und mich genauso durch Leistung beweisen», sagt sie.

Mutter und Regierungsrätin

Dass es für Frauen noch nicht lange selbstverständlich ist, in die Politik zu gehen, machte Regierungsrätin Laura Bucher mit einem Gedicht deutlich, das sie im Staatsarchiv gefunden hat und das 1971 anlässlich der Oberlehrerkonferenz zum Thema «Mädchenbildung» von einer Hausfrau und Mutter verfasst wurde. Da heisst es in einer Strophe: «Büezed, Meitli büezed, fiin und grad und gnau. Müend doch gar nöd tänke, lönd eu ruehig länke, wärded doch e Frau.»

Regierungsrätin Laura Bucher



Die Zeilen lösen im vorwiegend weiblichen Publikum empörtes Kopfschütteln aus. Mit ihrer persönlichen Geschichte machte Laura Bucher deutlich, dass die Bildung heute glücklicherweise beiden Geschlechtern gleiche Chancen bietet. «Als junge Frau hatte ich nie das Gefühl, ich würde anders behandelt als meine männlichen Kollegen», sagt die Juristin.

«Erst als ich schwanger wurde, änderte sich das plötzlich.»

Als sich der Babybauch zeigte, sei sie gefragt worden, wann sie ihr Amt niederlege. Wenn sie heute irgendwo auftritt, werde sie gefragt, wo ihre Kinder seien. «Dass ich heute Mutter und Regierungsrätin sein kann, verdanke ich meinem Mann, für den die gleichberechtigte Rollenteilung eine Selbstverständlichkeit ist.»

Doch nicht alle seien so privilegiert, viele Frauen leiden noch unter verkrusteten Rollenbildern. Sie sprach Themen wie die ungleichen Löhne, häusliche Gewalt und Altersarmut an. «Es liegt an uns allen, die Chancengleichheit weiter voranzutreiben.»

Feminismus ist heute selbstverständlich

Stadtpräsidentin Maria Pappa



Auch Maria Pappa betonte, dass die Diskussion um Gleichberechtigung noch aktuell ist, auch wenn sich in den letzten 50 Jahren einiges verbessert hat. Das Paradoxe sei, dass für Themen wie die Erhöhung des Rentenalters für Frauen unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung Mehrheiten gefunden würden. Sie sagt:

«Wenn es aber um gleiche Löhne geht, geht die Gleichberechtigung wieder verloren.»

Der Feminismus sei zwar von einem Kampfbegriff zu einer Selbstverständlichkeit geworden. «Zurücklehnen können wir uns aber noch lange nicht. Die Ausstellung zeigt uns, dass sich Zeiten und Mentalitäten ändern können und – mit Ausdauer und Hartnäckigkeit – aktiv ändern lassen.»