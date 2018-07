Frau stürzt beim Wandern in Malbun in die Tiefe und stirbt Eine 60-jährige Frau ist bei der Pfälzerhütte in Malbun aus unbekannten Gründen 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen.

Der Wanderunfall geschah in der Nähe der Pfälzerhütte in Malbun. (Bild: pd)

(lpfl/chs) Am Donnerstag, kurz vor dem Mittag, ging bei der Landesnotrufzentrale der Landespolizei des Fürstentum Liechtenstein die Meldung ein, dass auf der Pfälzerhütte in Malbun eine Frau beim Wandern gestürzt sei und sie die Rega benötige. Beim Eintreffen des Rega-Arztes konnte dieser gemäss Mitteilung der Landespolizei nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Alpinpolizei der Landespolizei rückte ebenfalls zur Pfälzerhütte aus um vor Ort den Unfallhergang zu ermitteln. Die 60-jährige Frau, welche aus der Region stammt, war zusammen mit zwei Kolleginnen auf einer Wanderung im Liechtensteiner Alpengebiet. Beim Abstieg vom Augstenberg kam die Frau vom Weg ab und stürzte in der Folge ca. 100 Meter in die Tiefe. Der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der Pfälzerhütte. Ein medizinisches Problem kann aufgrund der bisherigen Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.