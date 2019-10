Kolumne Fort mit der Bescheidenheit Mosttröpfli: Vornehme Zurückhaltung war gestern. Die Dimensionen der Wahlplakate des neu gewählten Nationalrats Manuel Strupler waren schlicht unschlagbar. Christian Kamm

Christian Kamm. (Bild: Urs Jaudas)

Es kommt halt doch auf die Grösse an. Auch wenn man in den Nationalrat gewählt werden will. Manuel Struplers Plakate und Transparente waren nicht nur nicht zu übersehen. Sie haben in den Dimensionen alles geschlagen, was der Kanton Thurgau an Wahlwerbung bis jetzt zu sehen bekommen hat. Riesig in den Ausmassen, ganz so wie der Kandidat selber eben ein richtiger Thurgauer Hüne ist.

Und jetzt ist der Weinfelder Gartenbauunternehmer, Landwirt und Schwinger also gewählter Nationalrat. Er hat auf die schiere Grösse gesetzt – und gewonnen. Die Handbücher für Wahlerfolge im Kanton Thurgau müssen definitiv neu geschrieben werden. Vergesst die sprichwörtliche hiesige Bescheidenheit. Wer auch einmal einer von uns werden will, hat in Zukunft gefälligst zu klotzen. Aber so richtig. Wer kann noch grösser – die ultimative Erkenntnis dieser Wahlen.

Wenn Sie mich fragen: Ich würde mich als Nationalratskandidat in Zukunft nur noch mit einem Hochhaus als Plakatwand zufriedengeben. Stellen Sie sich vor: Ihr Konterfei schaut auf ganz Weinfelden, Kreuzlingen oder Arbon hinab. Das Wahlvolk muss Ihnen von morgens bis abends in Ihre entschlossenen Augen schauen. Ich habe euch alle im Blick – meine Güte, das wird Stimmen hageln. Aber Achtung: Das Angebot an geeigneten Hochhäusern im Kanton ist beschränkt. Unbedingt rechtzeitig buchen.