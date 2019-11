Forstarbeiter in Appenzell Ausserrhoden von umfallenden Baum getroffen Bei Forstarbeiten ist ein 23-Jähriger in Walzenhausen von einem Baum getroffen worden. Er verletzte sich dabei schwer. Dinah Hauser

Ein Forstarbeiter wurde im ausserrhodischen Walzenhausen schwer verletzt. (Symbolbild: PD)

Im ausserrhodischen Walzenhausen ist am Donnerstagmorgen ein Forstwart von einem umstürzenden Baum getroffen worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Dies teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mit.

Forstarbeiter waren am Mittwochvormittag im Heldholz, in der Gemeinde Walzenhausen, mit dem Fällen von Bäumen beschäftigt. Im Verlauf der Arbeiten wurde ein Forstwart von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung durch ein umgehend aufgebotenes Rettungsteam, wurde der 23-jährige mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Das Careteam wurde für die Betreuung der beim Unfall anwesenden Arbeitskollegen aufgeboten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Unfallursache werde durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in Zusammenarbeit mit der SUVA abgeklärt.