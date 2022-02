Flums Zu Tode getrampelt und im Gedränge erstickt: Rund 30 Schafe tot in Stall aufgefunden – Beteiligung durch Wolf ausgeschlossen Gestern wurden in einem Stall in Flums rund 30 tote Schafe aufgefunden. Die genauen Hintergründe, die zum Tod der Tiere geführt haben, werden abgeklärt. Die Wildhut kann jedoch die Beteiligung eines Wolfes ausschliessen.

In einem Stall in Flums wurden rund 30 Schafe tot aufgefunden. Symbolbild: Tobias Garcia

Am Montagmorgen sind der Wildhüter und die Kantonspolizei St.Gallen zu einem Landwirtschaftsbetrieb an der Gruppastrasse gerufen worden. Wie die Kantonspolizei am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, meldete der Besitzer der Schafe sich am Montagmorgen beim Wildhüter und meldete rund 30 tote Schafe in seinem Stall. Wie sich herausstellte, dürfte eine Panik unter den Tieren dazu geführt haben, dass sich diese gegenseitig zu Tode trampelten und im Gedränge erstickten. Verletzungen durch ein anderes Tier können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, heisst es im Communiqué weiter. Aber:

«Die Wildhut kann aufgrund der vorgefundenen Spuren die Beteiligung eines Wolfes ausschliessen.»

Die Kantonspolizei St.Gallen untersuche in Zusammenarbeit mit der Wildhut und unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen den Vorfall und dessen Hintergründe. (kapo/evw)