Am Montagnachmittag sind auf dem Schilsdamm in der Nähe des Fussballplatzes in Flums wegen einer plötzlichen Sturmböe mehrere Äste eines Baumes abgebrochen. Drei erwachsene Personen sowie ein Kleinkind wurden von diesen getroffen, die Mutter und ihr Kind mussten schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden.