Flugplatz Altenrhein bringt 64 Millionen Franken Wertschöpfung in die Region Vorarlberger und Rheintaler Wirtschaftsverbände haben eine Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Flugplatzes Altenrhein präsentiert. Der Hintergrund: Es finden politische Gespräche statt über die künftige Entwicklung des Flugplatzes. Ein zentraler Diskussionspunkt ist eine Ausweitung der Betriebszeiten. Adrian Vögele

Bild: Ralph Ribi

Seit Jahrzehnten ist der Betrieb am Flugplatz Alterhein mit einem Staatsvertrag zwischen Österreich und der Schweiz geregelt. Nun gibt es Bestrebungen, die Spielregeln neu zu definieren: Der Kanton St.Gallen und das Bundesland Vorarlberg haben gemeinsam eine Interessenanalyse in Auftrag gegeben - die Resultate sollen im Herbst vorliegen.

Derweil beziehen Wirtschaftsvertreter aus der Region bereits Position: Die Industriellenvereinigung Vorarlberg, der Arbeitgeberverband Rheintal und das Rheintaler Wirtschaftsforum haben eine eigene Studie präsentiert, die die wirtschaftliche Bedeutung des Flugplatzes unterstreicht. Die wichtigsten Eckdaten:

Der gesamte Wertschöpfungseffekt des Flugplatzes für die Region beträgt 64 Millionen Franken.

Der grösste Teil der Wertschöpfung (84 %) wird in der Region wirksam.

Jeder Franken, der am Flughafen verdient wird, generiert mehr als einen Franken Einnahmen in anderen Branchen in der Region.

Jeder Arbeitsplatz am Flughafen Altenrhein sichert einen weiteren Arbeitsplatz in der Region. Insgesamt handelt es sich um rund 534 Arbeitsplätze, die etwa 420 Vollzeitstellen entsprechen.

Gemessen an der Wertschöpfung pro Passagier oder Beschäftigtem ist Altenrhein sehr produktiv - produktiver beispielsweise als der Flughafen München

Die Wirtschaftsverbände hoffen auf eine "mutige Weiterentwicklung" des Flugplatzes Altenrhein, wie es in ihrem Communiqué heisst. Dafür müsse man grenzüberschreitend am gleichen Strick ziehen. Die Studie sei als Hilfestellung für die kommenden Gespräche auf politischer Ebene gedacht.

Grössere Infrastrukturausbauten - etwa eine Verlängerung der Piste - stehen derzeit in Altenrhein allerdings nicht zur Diskussion. Debattiert wird vielmehr darüber, wie es mit dem Flugbetrieb künftig weitergehen soll. "Wir streben eine moderate Entwicklung an", sagt Michael Felder von der People's Air Group, die den Flugplatz betreibt. Denkbar seien beispielsweise etwas mehr Kapazitäten auf der Linie nach Wien oder bei den Charterflügen. Schwierig seien die Einschränkungen der Betriebszeiten in Altenrhein: So könne am Sonntag erst ab 10 Uhr geflogen werden. Auch ist der Flugplatz heute an vier Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr) geschlossen. "Ostersonntag und Pfingstsonntag sind jedoch sehr wichtige Reisetage", sagt Felder.

Die Anzahl Flugbewegungen, die der Staatsvertrag erlaubt - 36'500 pro Jahr - schöpft der Flugplatz nicht aus: Heute liegt die Zahl bei knapp 30'000.