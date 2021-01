Flachdächer und Rundbalkone: Wie das Neue Bauen in den 1930ern Einzug in St.Gallen hielt Die junge Kunsthistorikerin Nina Keel hat ihre sinnliche Ausstellung «Die Moderne im Kleinen» im Linsebühl-Bau, dem bedeutendsten Bauzeugen jener Jahre eingerichtet. Sie hat bei ihren zweijährigen Recherchen einige Neuentdeckungen gemacht und hält auch Architektur zum Riechen und Anziehen bereit.



Zweckmässig und reduziert: Nina Keel sitzt auf dem Wassily Chair, 1925 entworfen von Marcel Breuer.





Bild: Nik Roth

Die geschwungene Fassade des Linsebühl-Baus nimmt die Biegung der Strasse auf.

Nik Roth

Die weiss verputzte Fassade verläuft geschwungen und ist damit perfekt dem Strassenverlauf angepasst. Das mit einer Leuchtreklame versehene Flachdach trägt nachts den Namen des neuartigen Gebäudekomplexes weit hinaus in die Dunkelheit. «Säntis» oder auch Linsebühl-Bau heisst das Gebäude zwischen Linsebühl- und Lämmlisbrunnenstrasse, mit welchem 1933 das Neue Bauen und gleichzeitig ein Stück Grossstadt mitten in der von Jugendstil und Historismus geprägten Stadt St.Gallen Einzug hält. Architekt ist der St.Galler Moritz Hauser.

Der Linsebühl-Bau gehört zu den herausragenden Beispielen Neuen Bauens in St.Gallen, einem Baustil der 1920er- und 1930er-Jahre, der durch Zweckmässigkeit und eine reduzierte Formensprache besticht, wie sie auch am Bauhaus gelehrt wurde.

Architektur zum Riechen und Anziehen

Die Voliere im St.Galler Stadtpark wurde 1938 vom Stadtbaumeister Paul Trüdinger realisiert. Stefan Indlekofer

Die Kunsthistorikerin Nina Keel hat für ihre Masterarbeit ein Jahr lang zum Neuen Bauen in St.Gallen recherchiert. Ein weiteres Jahr investierte sie in die Vorbereitung der Ausstellung «Die Moderne im Kleinen», die am Wochenende eröffnet wurde. Darin präsentiert sie rund zwanzig Bauten und Projekte dieses bisher in St.Gallen kaum erforschten Baustils, und zwar gleich im Linsebühl-Bau selbst, wo sie zehn Räume vom Erd- bis zum Dachgeschoss bespielt.

Bei ihren Recherchen förderte Keel Überraschendes zutage. So fand sie zum Beispiel heraus, dass der bedeutende Basler Architekt Otto Senn 1937 an der Bruggwaldstrasse 29 in St.Gallen ein kostengünstiges Musterhaus mit Flachdach und ganz aus Holz realisierte – nirgendwo sonst wurde ihm dies erlaubt. Es ist der einzige St. Galler Bau jener Jahre, der explizit für ärmere Bevölkerungsschichten entworfen wurde. Ermöglicht hatte dies Stadtbaumeister Paul Trüdinger: «Er war sehr progressiv», sagt Keel. Von Trüdinger, dem Architekten der Voliere im Stadtpark, stammt ein weiteres interessantes Projekt. 1936 fertigte er einen Entwurf für ein neues Kunstmuseum als Anbau an die Tonhalle an – zweigeschossig, mit Flachdach und viel Glas und Beton.

Keel will Architektur sinnlich erfahrbar machen:

«Wichtig ist mir, dass die Ausstellung den ganzen Körper erfasst.»

Das Foulard aus Seidengeorgette ist ein Entwurf des St.Galler Designers Martin Leuthold.

Stefan Indlekofer

Deshalb umhüllt die Besucher schon beim Eingang das vom Parfümeur Giovanni Sammarco für die Ausstellung entworfene Parfum, das Mousse de Sax enthält, eine Essenz, die in den 1920er- und 1930er-Jahren Bestandteil von erfolgreichen Parfums war. Die Musik jener Jahre lässt Marina Spörri in Form einer Kompilation aufleben.

Rundbalkone bei einem Mehrfamilienhaus an der Dianastrasse 7 in St.Gallen, ein Entwurf des St.Galler Architekten Arthur Kopf von 136-1937. Stefan Indlekofer

Und der St.Galler Textildesigner Martin Leuthold hat zur Unterstützung des Projekts, dessen Finanzierung sich als schwierig erwies, Seidenfoulards entworfen. Sie sind mit Fotos vom Innern des Linsebühl-Baus bedruckt, die von der Künstlerin Siegrun Appelt stammen. Beiträge von vier weiteren Künstlern ergänzen die Schau, darunter ist Felix Bächlis Film über die Schubertstrasse in St.Gallen, wo sich besonders viele Beispiele Neuen Bauens befinden. Der Künstler fährt die Strasse mit dem Skateboard ab und eröffnet so ungewohnte Ausblicke auf kubische Baukörper und Rundbalkone.

Die Ausstellung verfügt im benachbarten Geigenbauatelier auch über ein Wohnzimmer mit Möbelklassikern wie dem 1925 von Marcel Breuer am Bauhaus entworfenen Wassily Chair oder einer Leuchte des Schweizer Lampenherstellers BAG Turgi.

Den Titel der Ausstellung hat Nina Keel gewählt, weil St.Gallen, anders als Zürich, Basel und Genf, kein Zentrum der Moderne war. Der Hauptgrund: Wegen des Niedergangs der Stickereiindustrie war wenig Geld zum Bauen vorhanden. Doch im Verlaufe von Keels Recherchen tauchten immer mehr Gebäude auf, sodass die Kunsthistorikerin heute sagt: «Die Moderne war in St.Gallen doch etwas grösser als klein.»