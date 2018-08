St.Galler Lehrer werden für die Digitalisierung fit gemacht An der St. Galler Volksschule fehlen qualifizierte Lehrkräfte für die Informatik. Dem soll mit einer entsprechenden Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule abgeholfen werden. Nina Rudnicki

Im Kanton St. Gallen sind aktuell rund 1500 Lehrpersonen ohne spezifische Informatik-Ausbildung. (Bild: Getty)

Schulkinder im Kanton St. Gallen besuchen seit einem Jahr das neue Schulfach «Medien und Informatik». Die Kinder benutzen im Schulalltag Tablets, lernen unter anderem mit neuen Medien umzugehen und zu programmieren. Das stellt auch die Lehrpersonen vor neue Herausforderungen. Im Kanton St. Gallen sind es laut Ralph Kugler, Co-Leiter des Instituts ICT & Medien an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG), aktuell rund 1500 amtierende Lehrpersonen ohne spezifische Informatik-Ausbildung, die das Fach unter­richten. Erst seit einem Jahr können angehende Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen das Schwerpunktfach Medien und Informatik belegen. Die ersten Absolventen werden im Kindergarten und an der Primarschule ab 2020 zum Einsatz kommen. An der Sekundarschule werden die ersten Informatik-Lehrpersonen ab 2021 arbeiten, weil die Ausbildung zur Oberstufenlehrperson drei Semester länger dauert.

Das Studium mit dem Schwerpunktfach Medien und Informatik bereits begonnen haben 36 Studierende. Für das neue Jahr haben sich laut Kugler etwa gleich viele Personen für Medien und Informatik eingeschrieben. «Das ist rund ein Drittel aller Studierenden der Stufe Sek 1. Wir sind positiv überrascht. Es haben sich mehr Personen für das Fach angemeldet, als wir erwartet haben», sagt er. Nach den Sommerferien stehen nun die ersten Zwischenprüfungen an. Dann wird sich zeigen, wie viele der Studierenden aus fachwissenschaftlicher Sicht die erste Hürde für das neue Fach meistern.

In der Ausbildung geht es einerseits darum, aus einer technologischen Perspektive die Informatik zu verstehen und zu ­hinterfragen, wie etwa Computersysteme funktionieren. Die Studierenden lernen zudem die Programmiersprache Python anzuwenden und diese zu vermitteln. Ein weiterer Aspekt ist beispielsweise die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, in der es etwa um den Datenschutz, gesundes Nutzungsverhalten und Informationsbeurteilung geht.

Unter den Studierenden hat die PHSG eine Umfrage gemacht, weshalb sie sich für das Fach Medien und Informatik entschieden haben. Als Gründe gaben die Studierenden an, sich dadurch gute Berufschancen zu versprechen, nicht von der nächsten Generation überholt werden zu wollen oder persönlich an Medien und Informatik interessiert zu sein.

Kredit zu IT-Bildungsoffensive

Damit es im Kanton genügend qualifizierte Medien und Informatik-Lehrpersonen gibt, ist es laut Kugler auch wichtig, die Weiterbildung von amtierenden Lehrpersonen systematisch zu fördern. Mit der Einführung des Lehrplans 21 müssen diese in den nächsten zwei Jahren eine eintägige Weiterbildung besuchen.

Es gäbe auch die Möglichkeit einen CAS Medienpädagogik zu absolvieren, den die Fachhochschule St. Gallen und die PHSG gemeinsam anbieten. «Allerdings ist diese Weiterbildung nicht kostenlos und zeitlich aufwendig. Bisher sind es rund 20 Personen pro Jahr, die den CAS absolvieren», sagt Kugler. «Das reicht natürlich nicht, um den Bedarf an Weiterbildungen der rund 1500 amtierenden Lehrpersonen zu decken, die aktuell Medien und Informatik unterrichten.» Wichtig sei daher die Frage, was der Kanton bereit sei zu investieren. Die Vorzeichen stehen günstig. Die St. Galler Regierung will eine IT-Bildungsoffensive starten. Verteilt auf acht Jahre sollen 75 Millionen Franken in alle Bildungsstufen investiert werden. Im Herbst berät der Kantonsrat über den Kredit.

Die St. Galler Bevölkerung stimmt voraussichtlich im Februar 2019 über die Vorlage ab. Wird sie angenommen, sollen an der Volks- und Mittelschule der digitalgestützte Unterricht umgesetzt sowie Weiterbildungen für Lehrpersonen entwickelt werden. «Wir rechnen damit, dass ein Grossteil dieses Betrags für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen eingesetzt wird», sagt Kugler. Von der IT-Bildungsoffensive profitieren sollen aber auch die Berufsbildung, die Fachhochschulen und die Universität. Die Berufsbildung soll eine digitale Plattform für gemeinsame Ausbildungen durch Betriebe, Schulen und Branchenverbände bekommen. An den Fachhochschulen ist ein Kompetenzzen­trum für angewandte Digitalisierung geplant.

Kompetenzen bereits in der Volksschule aufbauen

Und die Universität St. Gallen soll eine School of Information and Computing Science mit einem Bachelor- und Masterstudiengang aufbauen. Ziel der IT-Bildungsoffensive ist es, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, der dem Kanton droht.

«Um in der digitalen und ­vernetzten Welt mitzuhalten, braucht es die entsprechenden Kompetenzen. Und diese zu vermitteln fängt bereits in der Volksschule an», sagt Ralph Kugler.