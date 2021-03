Finanzielle Unterstützung Drei Mal mehr: Appenzell Ausserrhoden erhöht die Beiträge für Härtefälle Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erhöht die Höchstgrenzen für die Gewährung von A-fonds-perdu-Beiträge von 100'000 auf 300'000 Franken. Die entsprechende Covid-19-Härtefallverordnung wurde angepasst.

Die Lokale sind nach wie vor geschlossen – die Ausserrhoder Regierung erhöht die Beiträge für Härtefälle. Bild: Michel Canonica

(pd/mas) Viele Unternehmen sind wegen der Coronapandemie und den folglichen Umsatzeinbussen nicht mehr in der Lage, ihre Fixkosten zu decken. Seit dem 25. Januar können in Appenzell Ausserrhoden Gesuche um Unterstützung im Rahmen der Härtefallmassnahmen eingereicht werden, wie die Regierung in einem Communiqué mitteilt. Den Unternehmen wird mit einem A-fonds-perdu-Beitrag oder mit einem verbürgten Bankkredit geholfen.

Der A-fonds-perdu-Beitrag pro Unternehmen ist auf 20 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der Jahre 2018 und 2019 begrenzt und war bis anhin auf maximal 100'000 Franken limitiert. Nun hat der Regierungsrat die Höchstbeiträge auf maximal 300'000 Franken erhöht und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen angepasst, wie die Regierung schreibt.

Weiter heisst es, man wolle damit die heute höhere Anzahl an Ausfalltagen in der Gastronomie berücksichtigen und eine bessere Gleichbehandlung von kleinen und grösseren Unternehmen schaffen.

Möglichkeit von gebürgten Krediten

Die Ausserrhoder Regierung erwartet, dass einige Unternehmen die Höchstgrenze von 100'000 Franken bei den ungedeckten Fixkosten erreichen beziehungsweise überschreiten werden. Für darüber hinausgehende Unterstützung bestehe die Möglichkeit, einen gebürgten Kredit aufzunehmen. Die Limite liege hier bei 25 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der Jahre 2018 und 2019 oder bei maximal 500'000 Franken.

Unternehmen, deren ungedeckte Fixkosten die bisherige Höchstgrenze von 100'000 Franken übersteigen und die bereits einen rechtskräftigen Entscheid zur Unterstützung haben, können beim Amt für Wirtschaft und Arbeit erneut ein Gesuch für weitere Härtefallunterstützung einreichen.