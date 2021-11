Staatskasse Gutschrift statt Steuersenkung: Alle St.Gallerinnen und St.Galler sollen 137 Franken erhalten – das schlagen SP und Grüne vor Finanzpolitik ist oft schwierig zu verstehen. So wird es auch in der Novembersession des St.Galler Kantonsparlaments sein: Da wird über Sparmassnahmen und gleichzeitig über eine Steuersenkung beraten. SP und Grüne wehren sich dagegen. Doch die Bevölkerung soll nicht leer ausgehen: Die Linke schlägt eine Gutschrift für alle vor.

Die gesamte Bevölkerung des Kantons St.Gallen soll eine Gutschrift erhalten: So schlagen es SP und Grüne vor. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Geld, Geld und nochmals Geld: Das wird das dominierende Thema in der Novembersession des St.Galler Kantonsparlaments sein. Und die Fragen: Hat der Kanton davon zu wenig? Oder hat er davon zu viel? Beides, sagt die Mehrheit der Fraktionen. Und so kommt es, dass das Parlament nächste Woche wohl eine Steuersenkung um fünf Prozentpunkte und gleichzeitig Sparmassnahmen beschliessen wird. SP und Grüne kritisieren das Vorgehen scharf – und fordern, auf das Sparpaket und die Steuersenkung zu verzichten. Doch sie belassen es nicht einfach bei der Ablehnung: Sie bringen eine alternative Idee ein.

Bettina Surber, Fraktionspräsidentin der SP im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Michel Canonica

Eine generelle Steuersenkung komme vor allem Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern mit hohen und sehr hohen Einkommen zugute, so SP und Grüne. «Leute und insbesondere Familien mit tiefen und mittleren Einkommen werden davon nicht oder nur sehr beschränkt profitieren.» Die beiden Fraktionen haben einen Gegenvorschlag ausgearbeitet – denn alle in ihrem Portemonnaie gleich stark zu spüren bekommen, ob reich oder arm, ob jung oder alt. Sie fordern nämlich eine Gutschrift für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons; 137 Franken sollen pro Kopf ausgeschüttet werden.

70 Millionen gleichmässig auf Gesamtbevölkerung von 510’000 verteilen

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Ralph Ribi

Dieser Betrag mag überraschen und beliebig erscheinen. Das ist er aber nicht. SP und Grünen haben gerechnet: Eine Steuerfusssenkung von fünf Prozent bedeutet für den Kanton eine Ausfall von 70 Millionen Franken. Werden diese gleichmässig auf die gesamte Bevölkerung verteilt, so resultiert eine Gutschrift von 137 Franken pro Kopf. Eine vierköpfige Familie erhielte so 548 Franken gutgeschrieben – und zwar bei der Steuerveranlagung.

SP und Grüne versprechen sich von der Gutschrift zwei Effekte: Sie könne als «Beitrag an die hohe Belastung durch die Krankenkassenprämien verstanden werden». Oder auch als «gezielte Massnahme zur Stärkung der Konjunktur in wirtschaftlich ungewissen Zeiten». Allerdings: Gar so schnell käme die Gutschrift nicht, wohl erst 2023. Die Idee braucht nämlich eine Gesetzesänderung.

Kommission nahm brisante Vorschläge raus und entschärfte Sparpaket

Ob SP und Grüne mit ihrem Vorschlag erfolgreich sein werden, ist fraglich. Dies umso mehr, als die Spardebatte an Brisanz verloren hat. Die Finanzkommission hat das Massnahmenpaket nämlich abgerüstet und einige Aufreger herausgenommen, so unter anderem die Löhne von Mittel- und Berufsschullehrkräften, die Schliessung von Polizeiposten, der Ausbau von Geschwindigkeitsmessungen, die Abwälzung der Kosten für Behindertenfahrdienste auf die Gemeinden. Das heisst aber nicht, dass sie auf all diese Sparvorschläge verzichten will. Die Kommission hat sie teilweise einfach an die Regierung zurückgegeben; nun wird diese unpopuläre Entscheide fällen müssen oder können.

Die Fraktionen von FDP, Die Mitte-EVP und SVP haben bereits bekanntgegeben, die Vorschläge der Finanzkommission zu unterstützen. Die drei bürgerlichen Fraktionen haben im Parlament eine klare Mehrheit von über zwei Dritteln der Sitze. Die Budget-, Spar- und Steuerdebatte wird sich dennoch über Stunden hinziehen – grosse Überraschungen dürften aber ausbleiben. Und auch die Steuersenkung dürfte wohl durchkommen, die Frage ist einzig wie deutlich.