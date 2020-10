Fiktive Schäden verrechnet: Immobilienfirma schädigt finanzschwache Mieter Eine Immobilienfirma hat an ausziehende Mieter Rechnungen für nicht existente Schäden gestellt. Der Geschäftsführer nahm die Schuld auf sich. Das Kreisgericht St. Gallen verurteilt zu einer bedingten Freiheitsstrafe und beschlagnahmt 75'000 Franken.

Das Kreisgericht St. Gallen verhandelt über fiktive Rechnungen. Bild: Sam Thomas

Dem Beschuldigten wurde unter anderem vorgeworfen, dass er in der Ostschweiz für nicht behobene Wohnungsschäden überhöhte fiktive Rechnungen an die ausziehende Mieterschaft oder deren Privathaftpflichtversicherungen gestellt hat. Das Gleiche gilt für durch den Normalgebrauch verursachte Wohnungsabnützungen. Konkret haben er oder die von ihm beaufsichtigten Mitarbeitenden Wohnungsabgabeprotokolle von den Mieterinnen und Mietern unterzeichnen lassen, um sie nachträglich abzuändern. Danach habe er über eine Baufirma – an der er mitbeteiligt war – fiktive Rechnungen für die Behebung der angeblichen Schäden gestellt. Auch bei Hauswarts- und Heizkostenabrechnungen soll es zu überhöhten Forderungen gekommen sein.

Kontrolle der Mitarbeitenden vernachlässigt

Die von der Anklage aufgelisteten Vorwürfe seien in der Hauptsache tatsächlich passiert, jedoch habe er von den Unregelmässigkeiten nichts gewusst, erklärte der Beschuldigte an der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Dennoch nehme er die Schuld auf sich, da er es wegen Arbeitsüberlastung unterlassen habe, seinen Geschäftspartner und seine Mitarbeitenden zu kontrollieren.

In der Zwischenzeit habe er sämtliche Abläufe in seiner Firma geändert. Er kontrolliere nun alle Vorgänge, die von seinen Mitarbeitenden im Mietwesen ausgeführt würden. Er sei froh, dass das Gerichtsverfahren nun endlich zur Durchführung komme und er mit seiner Firma wieder in die Zukunft blicken könne. Die letzten sechs Jahre seit der Anklageerhebung und der Untersuchungshaft Ende 2014 seien für ihn nicht leicht gewesen.

Beschuldigter zeigt aufrichtige Reue

Der Beschuldigte habe während des Untersuchungsverfahrens aufrichtige Reue gezeigt und in der Zwischenzeit in seiner Firma einiges geändert, damit sich die strafbaren Vorkommen nicht mehr wiederholten, erklärte der Staatsanwalt. Dies wirke sich auf das beantragte Strafmass aus. Er sah eine bedingte Freiheitsstrafe von zwanzig Monaten als gerechtfertigt. Ausserdem verlangte er die Einziehung von Vermögenswerten im Umfang von rund 166‘000 Franken. Dieses Geld sei für die Zivilforderungen der geschädigten Mieter und Versicherungen sowie zur Begleichung des Untersuchungs- und Gerichtsverfahrens zu begleichen. In der Anklageschrift sind rund 70 Dossiers zu Zivilklagen aufgeführt.

Der Verteidiger zeigte sich mit dem Strafmass der Staatsanwaltschaft einverstanden. Hingegen erachtete er die Höhe des einzuziehenden Vermögens als viel zu hoch. Er beantragte eine Summe von rund 44’000 Franken. Sein Mandant habe unter der langen Verfahrensdauer enorm gelitten, betonte er. Der Beschuldigte habe jahrelang mit der Unsicherheit gelebt, ob eventuell eine unbedingte Gefängnisstrafe gesprochen werde. Er werde für den entstandenen Schaden der klagenden Mieter aufkommen, sei aber auch darüber hinaus durch das Strafverfahren finanziell hart gestraft worden, da sich Firmenkreditgeber zurückgezogen hätten.

Finanziell eher schlecht gestellt

Laut dem Verteidiger handelte sich bei der betroffenen Mieterschaft um finanziell eher schlechtgestellte Personen. Einige von ihnen seien Mietzinse schuldig geblieben, andere hätten nachweislich Schäden an den Wohnungen hinterlassen. Diese habe die Immobilienfirma tatsächlich beheben müssen, auch wenn die Rechnungen nicht korrekt ausgestellt worden seien. Es dürfe nur so viel Vermögen eingezogen werden, wie nachweislich zu Unrecht den Mietern berechnet worden sei.

Der Staatsanwalt bestätigte, dass es sich in der Mehrheit um finanzschwache Mieterinnen und Mieter handelte. Gerade deshalb sei es umso verwerflicher, dass sich die Firma auf ihrem Buckel unrechtmässig bereichert habe.

Gericht beschlagnahmt 75'000 Franken

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten aufgrund Verjährung vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs und einigen Fällen der versuchten Nötigung frei. Hingegen verurteilte es ihn wegen gewerbsmässigen Betrugs, Wucher, Nötigung und Urkundenfälschung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Es ordnete die Einziehung von Vermögenswerten im Umfang von 75'000 Franken an. Einige der vielen Zivil-, Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen schützte das Gericht, andere wies es ab oder verwies sie auf den Zivilweg. Zudem hat der Beschuldigte die Verfahrenskosten von rund 31'400 Franken zu zahlen.