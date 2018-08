Feuerwerk, Musik und viel Sand: Neun Eventtipps fürs Wochenende Die Sommerferien sind fast vorüber. Doch bevor die Ostschweiz am Montag wieder zur Arbeit oder in die Schule muss, steht ihr ein Wochenende mit Events aller Art bevor. Openairs, Feuerwerke, Sauna-Meisterschaft und Kunst aus Sand – langweilig wird es bestimmt nicht. Von FM1Today

Sur le Lac

Einmalige Aussicht über den Bodensee, Konzerte und detailverliebte Dekorationen – das Sur le Lac auf der Eggersrieter Höhe findet zum elften Mal statt. Der Veranstalter, der Verein Sur le Lac, organisiert das Festival seit 2008 und präsentiert Künstlerinnen und Künstler, die sich zwischen verschiedenen musikalischen Strömungen und Einflüssen bewegen. Am Freitag und Samstag können Sie sich selbst davon überzeugen, wie liebevoll alles organisiert wurde. Das Programm finden Sie hier.

Einmalige Aussicht am Sur le Lac. (Bild: Urs Bucher)

Sandskulpturenfestival

Wer lieber direkt am See ist, kann ab dem 10. August das Sandskulpturenfestival in Rorschach besuchen. Jeden Sommer schaffen internationale Künstlerinnen und Künstler Sandkunst im Grossformat. Das Thema ist jedes Jahr neu. Die Preisverleihung findet am 18. August statt. Infos gibt es hier.

Am Sandskulpturenfestival in Rorschach kann den Künstlern über die Schulter geschaut werden. (Bild: Urs Jaudas)

Jungkult Festival

Wir bleiben bei Kunst und Kultur – zum fünften Mal findet in St.Gallen das Jungkult Festival statt. Am Freitag, 10. August, geht es abends mit Musik los. Am Samstag folgt dann die volle Ladung Jungkultur. Musik, Tanz, Theater, Poetry Slam und Kunst. Es gibt viel zu entdecken – auf der Vadian-Bühne, auf dem Bärenplatz und auf der Gallus-Bühne. Das Programm gibt’s hier.

Letztes Jahr traten Breakdancer auf dem Bärenplatz gegeneinander an. (Bild:Ralph Ribi)

Sauna Meisterschaft

Wer noch nicht heiss genug hat, der sollte in die Tamina Therme in Bad Ragaz. Dort findet vom 10. bis 12. August die sechste «Schweizer Sauna Aufguss Meisterschaft» statt. Die besten Schweizer Aufgiesserinnen und Aufgiesser treffen sich, um herauszufinden, wer der beste Saunameister ist. Sie zeigen, dass saunieren mehr ist, als ein paar Tropfen auf dem heissen Stein. Die Zuschauer können mitentscheiden, wer am gekonntesten aufgiessen kann. Infos gibt es hier.

In der Tamia Therme messen sich die Saunameister. (Bild: Ralph Ribi)

Jazztage Lichtensteig

Noch mehr Musik und Tanz: Am Freitag und Samstag finden die Jazztage Lichtensteig statt. Dieses Jahr feiern die Jazztage ausserdem ihr 30-Jahr-Jubiläum. Grund genug also, das Städtchen in eine Partymeile zu verwandeln. Es spielen 26 Bands auf sechs Bühnen. Das Musikangebot lässt keine Wünsche offen: Blues, Mundart, Folk, Indie, Soul und Rock’n’Roll. Das Programm gibt’s hier.

Crimer wird dieses Jahr an den Jazztagen auftreten. (Bild: Ralph Ribi)

Fantastical Kreuzlingen und Seenachtsfest Rapperswil-Jona

Immer am letzten Samstag der Schulsommerferien beeindruckt das Feuerwerk am Fantastical in Kreuzlingen mit seiner Grösse und den imposanten Lichteffekten. Um die Zeit bis zum grossen Spektakel zu überbrücken, gibt es Livemusik, einen Lunapark und eine breite Palette an Verpflegungsmöglichkeiten. Alle Infos gibt es hier.

Grandiose Feuerwerke, Flugshows der Schweizer Luftwaffe und Unterhaltung mit Hecht, Stefanie Heinzmann, Baschi, Marc Sway und Nickless: Das Seenachtsfest Rapperswil-Jona dürfte ein Erlebnis für alle werden. Infos finden Sie hier.

Jedes Jahr ein Highlight: Das Feuerwerk am Kreuzlinger Fantastical. (Bild: Donato Caspari)

Stars in Town

Seit dem 7. August ist Schaffhausen ein Treffpunkt für alle Fans von Livemusik. Stars in Town holt an diesem Wochenende noch einmal einige Musikgrössen auf die Bühne. Wer also Adel Tawil, Wincent Weiss, Joris oder James Blunt sehen will, ist am Stars in Town genau richtig. Das Programm finden Sie hier.

Adel Tawil, Wincent Weiss, Joris oder James Blunt stehen am Wochenende in Schaffhausen auf der Bühne. (Bild: starsintown.ch)

Gamser Dorffest

Nach sechs Jahren Pause findet an diesem Wochenende das Dorffest in Gams statt. Es gibt Verpflegung, Festwirtschaften und Bars, geführt von den Gamser Vereinen. Das gemütliche und friedliche Strassenfest ist für Jung und Alt, für die alteingesessenen Gamser ebenso, wie für die Heimweh-Gamser. Infos finden Sie hier.