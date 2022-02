Brand in Thal – zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital

Am Donnerstagmorgen ging bei der Feuerwehr Thal eine Meldung ein, wonach es in einer Wohnung an der Dorfstrasse brennt. Ein 58-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau mussten ins Spital gebracht werden. Das Mehrfamilienhaus ist stark beschädigt.