Feuer breitet sich über Balkone in Wohnungen aus – Haus in Degersheim nicht mehr bewohnbar

An der Sennrütistrasse in Degersheim sind am Freitag, kurz vor 18 Uhr, zwei brennende Balkone entdeckt worden. Durch das Feuer wurden zwei Wohnungen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass diese nicht mehr bewohnbar sind.