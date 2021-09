Festivalbilanz 21'000 Besucherinnen und Besucher, drei positive Coronatests: So verlief das Summerdays-Festival Arbon Organisatoren und Polizei ziehen eine positive Bilanz nach dem Summerdays-Festival in Arbon. Auch das Covid-Schutzkonzept sei vom Publikum gut aufgenommen worden.

Blick ins Publikum am Summerdays-Festival in Arbon. Bild: Ralph Ribi

Alles lief rund: Nach dem zweitägigen Summerdays-Festival in Arbon zeigen sich die Veranstalter sehr zufrieden. 21'000 Besucherinnen und Besucher kamen nach Arbon, um das erste grössere Ostschweizer Open Air seit Beginn der Coronapandemie zu erleben. «Als sich das Festivalgelände am Freitagnachmittag allmählich füllte, hat es sich nach der langen Festivalpause richtig surreal angefühlt», heisst es in der Mitteilung. «Es gab besonders viele emotionale Momente mit den Bands und mit dem Publikum, das die ausgelassene Festivalstimmung sichtlich vermisst hatte.» Nennenswerte Zwischenfälle habe es keine gegeben.

Das Schutzkonzept und der Einlass mit Covid-Zertifikatskontrolle seien vom Publikum gut angenommen worden.

«90 Prozent aller Besucherinnen und Besucher waren im Besitz eines Covid-Zertifikats. Rund 2000 Covid-Tests wurden im öffentlichen Testzentrum vor dem Festivaleingang durchgeführt. Drei der durchgeführten Tests fielen positiv aus.»

Auch aus Sicht der Kantonspolizei Thurgau ist das Festival friedlich verlaufen: Am Freitag und Samstag waren mehrere Patrouillen auf dem Gelände unterwegs, ebenso stand die Seepolizei im Einsatz. Die Polizei bestätigt, es hätten sich keine Zwischenfälle ereignet. Auch der An- und Abreiseverkehr sei problemlos verlaufen.

Am diesjährigen Summerdays traten nebst anderen Peter Maffay, Hecht, Patent Ochsner, Jethro Tull, Adel Tawil und Gentleman auf. (av)