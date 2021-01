Fernunterricht Es bleibt dabei: Der Kanton St.Gallen plant keine weiteren Schulschliessungen Nachdem der Bundesrat am Mittwoch die Coronamassnahmen verschärft hat, sind auch die Schulen wieder stärker ins Blickfeld gerückt. Der Kanton St.Gallen hält aber an seinem bisherigen Vorgehen fest.

Nächste Woche kehren die St.Galler Kanti- und Berufsschüler in den Präsenzunterricht zurück. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Bundesrat schliesst Läden und verordnet Homeoffice. Und er will von den Kantonen Vorschläge dazu, wie sich auch an den Schulen die Coronamassnahmen verschärfen liessen. Heute Freitag diskutieren die Bildungsdirektoren der Kantone darüber. Der Kanton St.Gallen stellt jedoch bereits klar, dass er nicht von seinem Vorgehen abweichen werde. Das heisst: Ab nächster Woche herrscht an allen Schulen (mit Ausnahme der Hochschulen) wieder Präsenzbetrieb. Auch die Kantons- und Berufsschulen, welche die Regierung ab Anfang Jahr für zwei Wochen ins Homeschooling geschickt hatte, werden wieder in den Präsenzunterricht wechseln.

Fallzahlen im Kanton sinken

«Mit dem Fernunterricht wurde ein Beitrag geleistet, dass aus den Kontakten an den Festtagen keine Ansteckungen in die Schulhäuser getragen werden», heisst es im Communiqué des Kantons. «Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen im Kanton St.Gallen darf davon ausgegangen werden, dass dies funktioniert hat.» Die Fallzahlen haben gegenüber der Vorwoche abgenommen. Und: «Von einer bevorstehenden Schliessung der Schulen durch den Bund muss zurzeit nicht ausgegangen werden.»

Verschärfungen des Bundesrats betreffen Schulen nicht

Der Bundesrat habe die jüngsten Verschärfungen trotz schweizweit leicht rückläufiger Zahlen beschlossen, heisst es weiter. «Dies präventiv zum Schutz vor einer möglichen dritten Pandemiewelle aufgrund der Virusmutationen.» Die bundesrechtlichen Verschärfungen beträfen die Schulen nicht, und der Bundesrat habe explizit die kantonale Souveränität im Schulwesen betont. «Die Kantone haben sich bisher konsequent gegen nationale Schulschliessungen ausgesprochen, weil diese nachhaltige pädagogische und soziale Kollateralschäden verursachen.»

«Vor diesem Hintergrund besteht im Kanton St.Gallen kein Anlass, in Erwartung einer national angeordneten Schulschliessung die Kantonsschulen und Berufsfachschulen vorsorglich im Fernunterricht zu belassen.»

Die Schulen seien auf den Wiedereinstieg vor Ort vorbereitet und verfügten über griffige und bewährte Schutzkonzepte, schreibt der Kanton. «An diesen wird selbstverständlich festgehalten.»